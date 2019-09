X Factor 2019 Kimono, nome d’arte della 16enne Sofia Tornambene, è tra gli artisti che più si sono distinti nella prima puntata di audizioni del programma.

Andiamo quindi a conoscere meglio la sua storia e il suo inedito che ha colpito il pubblico presente e quello a casa.

Sofia Tornambene ha 16 anni e ammette di voler far conoscere la propria musica a più persone possibili.

Frequenta il terzo superiore indirizzo grafico pubblicitario e si professa timida e molto introspettiva. La musica e il karate l’hanno aiutata molto ad esprimersi.

Sofia prende infatti il suo nome d’arte, Kimono, proprio dal Karate.

La ragazza infatti è cintura arancione e afferma che questo sport l’ha cambiata molto dal punto di vista personale perché nel karate devi affrontare gli altri ma sopratutto te stesso

Scrive canzoni da quando aveva 14 anni e a X Factor 2019 ha presentato proprio il primo pezzo scritto, A domani per sempre.

LA STORIA di kimono PRIMA DI X FACTOR 2019

Sofia è quella che si può definire una ragazzina prodigio. Cresce con la passione per il suo idolo, Justin Bieber, ma ama anche i Bee gees, Michael Jackson, Pino Daniele e Freddie Mercury.

Nel frattempo partecipa a tanti concorsi musicali in giro per l’Italia, spesso classificandosi anche prima.

Prova il Festival di Castrocaro ma anche ad accedere a programmai televisivi come Io canto e Italia’s got talent.

Il grande pubblico televisivo la ricorderò però per la sua partecipazione, pochi mesi fa, a Sanremo Young su Rai 1 dove si classificò al terzo posto.

Ieri la ragazza con il suo inedito ha stupito tutti e commosso Malika Ayane, segno evidente che in televisione forse è ora di lasciar perdere le cover quando si ha proprie canzoni da far ascoltare.

A seguire il video dell’esibizione e il testo dell’inedito

KIMONO A DOMANI PER SEMPRE TESTO

Quanto traffico in testa

sembra già lunedì

quante nuvole in faccia

il cielo in HD

e la radio che passa una hit anni ’80

vent’anni più di me

e il vento spettina soltanto i pensieri

ma te ne freghi e balli in punta di piedi

finché non vedi un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani, poi domani, poi domani

io ti porto via con me

su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre che per sempre non è niente

dimmi a domani per sempre

un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani, poi domani, poi domani

io ti porto via con me

su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre che per sempre non è niente

dimmi a domani, dimmi a domani per sempre