La Sierra Enfasi è il titolo del brano del duo rap che a X Factor 13 ha riscritto tutte le canzoni interpretate fino ad ora e che firma in toto testo e musica della propria canzone.

L’amore al centro della canzone, gli sbagli passati, le promesse future… “Per diventare mare devi essere fiume” Rime esistenzialiste, ma andiamo a leggere il testo de La Sierra Enfasi, l’inedito cantano nella quinta puntata dello show.

Il brano è stato prodotto da Big Fish.

LA sierra ENFASI TESTO

Queste sono le lettere di un uomo che ha vissuto qui e l’esperienza degli sbagli vale molto di più Toccare il cielo con un dito e capire che è il mare Mi sono scordato che vuol dire amare

Porto il sole sulla pelle sono luminoso

Mille dubbi nel tragitto ma comunque andare Ma comunque pare, vivo per cantare

La musica è la culla per il mio riposo

Dentro questo mondo sto in disparte

Come dentro al selfie di uno sconosciuto

Che mi ha preso per un istante

Felicità distante

Tipo me e te, prima mercurio e sole

Ora Plutone e marte

Vorrei conoscere una donna senza dialogare Baciarla con la mente

Pensarla con le mani

Senza fare progetti per domani

Senza puntare a quelle posizioni ambite le

Le nostre vite le, le nostre corse le

Le nostre crisi le

Le nostre forze

Io sono al centro di un vortice e la testa pensa Vivo per inerzia

Dimensione terza

Da quando ho preso in mano la penna

Ho dato vita ai nostri desideri

Ho dato vita ai miei mostri deleteri

Oggi come ieri

Parliamo con enfasi

Solo se non ci vediamo da anni

Non voglio amare se poi devo odiarti Non devi darmi se poi devo darti Parliamo con enfasi

Solo se abbiamo qualcosa in comune Lungo la strada abbiamo perso il lume Per diventare mare devi essere fiume Parliamo con enfasi

Solo se non ci vediamo da anni

Non voglio amare se poi devo odiarti Non devi darmi se poi devo darti Parliamo con enfasi

Solo se abbiamo qualcosa in comune Lungo la strada abbiamo perso il lume Per diventare mare devi essere fiume

Parliamo con enfasi

Le lucciole nella mia tasca mi fanno da shaker La mia ombra alla luce del faro mi segue