I leoni per uccidere non chiedono permesso Scava meglio e guarda sotto la corteccia

E di nuovo brucia il sole dopo la tempesta

Entra luce tra le foglie cerco la mia cura Nella testa c’è il silenzio ma non fa paura Una selva di rumori senti solo Booda

C’è qualcosa che rimane nel DNA

Voodoo

è magia nera V.O.O.D.O.

È la pelle della pantera è B.O.O.D.A.

Voodoo

è magia nera V.O.O.D.O.

È la pelle della pantera è B.O.O.D.A.

Siamo le formiche rosse pronte per la guerra Guardaci dall’alto

Spostiamo noi la terra

Pensi di condurre il gioco li dalla tua sedia

È inevitabile che tanto esploderà la teca

C’è una diga che trattiene il mare

Cosa corri a fare

Se non sai dove andare

È una tigre che non smette di graffiare

La pazzia diventa il modo per non farsi male

Voodoo

è magia nera V.O.O.D.O

È la pelle della pantera è B.O.O.D.A

Voodoo

è magia nera V.O.O.D.O

È la pelle della pantera è B.O.O.D.A

Entra l’elefante sotto il peso delle Zampe Il pavimento crolla

Mostra le sue zanne

La paura si diffonde tra le bestie in cella