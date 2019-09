X Factor 2019 Daniele Azzena è uno dei talenti che si sono presentati davanti ai quattro giudici del talent show nella seconda puntata di audizioni andata in onda questa sera (vedi qui).

Daniele è una “vecchia conoscenza” di All Music Italia che parlò di lui già nel 2017 quando uscì il suo primo singolo, Grovigli.

X FACTOR 2019 DANIELE AZZENA – L’AUDIZIONE

Daniele racconta prima dell’esibizione il motivo per cui ha scelto di partecipare a X Factor.

Per la musica ovviamente ma anche per chi ha sempre creduto in lui, come suo padre che purtroppo è venuto a mancare qualche mese prima dell’audizione.

Si presenta con Your Song di Elton John che canta al piano.

Malika confessa che è molto difficile poter fare una valutazione perché il ragazzo ha condiviso con loro un dolore lancinante… “Ti ringrazio di averlo portato qui questo dolore. Il tuo babbo sarebbe stato molto fiero di sapere che non molli.”

Samuel è chiaro nel dire che loro come giudici devono fare il proprio lavoro dimenticandosi del lato umano. Per Mara il suo canto non è stato all’altezza del dispiacere che ha dentro.

Il più colpito è Sfera Ebbasta in quanto anche lui ha perso giovane il padre…

“Tutto l’incipit ha portato l’attenzione su un’altra cosa e mi hai emozionato… anche io ho perso mio padre… quella sensazione di vuoto che provi prima o poi diventerà rabbia, fame… spero che tu raggiunga i risultati che vuoi.”

L’esibizione per i giudici è risultata imprecisa e per questo Daniele riceve tre no e il solo sì di Samuel. Ecco la sua esibizione…

DANIELE AZZENA LA STORIA prima della auditions

Daniele Azzena ha 23 anni (è nato nel 1996). La passione per la musica è stata ereditata dai nonni entrambi musicisti.

Il ragazzo inizia a suonar la chitarra e a cantare da autodidatta all’inizio del liceo, a 16 anni e nel 2012 prende le prime lezioni di canto e chitarra alla scuola di Ron, Una Città Per Cantare a Vigevano. Nello stesso anno forma una band e inizia a fare esperienza nel campo dei live.

Dopo essersi diplomato al liceo scientifico si iscrive all’anno accademico 2015/2016 del corso di canto del Cpm Music Institute di Milano dove impara a suonare anche il pianoforte e studia la musica sotto tutti i suoi vari aspetti.

Attualmente è al terzo anno di studi, sempre in accademia, nel corso di laurea triennale in Popular Music.

Nel frattempo Daniele sceglie la strada del cantautore solista e inizia a suonare nei piccoli locali, circoli ed eventi della provincia milanese. Calca anche palchi importanti aprendo due concerti di Ron.

Il suo primo singolo autoprodotto esce il 15 Settembre 2017 e si intitola Grovigli (qui un nostro articolo sul brano) .

Ad inizio 2018 Si è esibito durante la settimana del Festival di Sanremo al Sanremo Lounge e a Casa Siae.

Sempre lo scorso anno ha cantato ad alcuni eventi musicali come quello organizzato da Mogol presso la cavallerizza di Vigevano, Cinquant’anni Dal Sessantotto. Un’avventura, è stato ospite alla trasmissione Musica é Passione di Telepavia, ha cantato alla Music Marathon di Milano con RDS e si è esibito in alcuni club musicali coi suoi musicisti per promuovere le canzoni inedite del suo primo album da solista attualmente in lavorazione.

Daniele a Novembre 2018 è entrato nei settanta finalisti di AreaSanremo e a Luglio vince il premio come terzo classificato al concorso duets presso Boario Terme in diretta televisiva su Tele Boario.

DANIELE AZZENA IL NUOVO SINGOLO, PER UN SECONDO

Venerdì 27 settembre uscirà in tutti gli store di musica digitale e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo di Daniele, Per un secondo.

Il brano è stato composto interamente dal ragazzo e prodotto artisticamente da Enrico “Kikko” Palmosi. Il brano uscirà su etichetta Twenty Records. Qui a seguire in anteprima per All Music Italia la copertina.

“Inconsapevole di tutto quello che mi circonda la mia vita è come un puzzle che ora prende forma…

Consapevole di quanto sia rischioso osare nell’oceano della monotonia generale”

Queste sono due frasi del testo di Per un secondo.

La canzone è un brano pop scritto un anno fa dal cantautore ed è quello con cui ha conquistato la finale di Area Sanremo 2018. Il testo è una riflessione scaturita in un periodo in cui le cose per Daniele non andavano molto bene; una serie di episodi lo hanno spinto a riflettere su sé stesso e da queste considerazioni è nata Per un secondo.

In attesa del 27 settembre potete seguire Daniele Azzena sul suo profilo Instagram cliccando qui.