Eugenio Campagna Cornflakes.

L’inedito di Eugenio Campagna, in arte Comete, per X Factor 13 s’intitola Cornflakes, il cantautore firma parole e musica.

Un tuffo nelle emozioni quotidiane di una storia d’amore, ecco qui a seguire il testo della canzone presentata per la prima volta nella quinta puntata dei live.

EUGENIO CAMPAGNA CORNFLAKES TESTO

Quanto mi sento bene quando, quando sto con lei quando è notte e ti scrivo ohi e tu rispondi ehi Quando dovrei fare mille cose e non le faccio mai quando dovrei stare zitto invece mi metto nei guai

Quanto mi sento bene quando, quando dici noi Quando sul letto sei tutta nuda e poi ti conto i nei Quando dovrei contare fino a 10 arrivo solo 6 Quando dovrei fare mille cose e poi accendo la play

E poi di notte mi sono accorto che ti stavo cercando

In uno stupido film d’amore dell’anno scorso

E mi è venuta voglia di chiamarti anche se è già un po’ tardi Anche se forse dormi, anche se non rispondi

anche se non rispondi

Quanto mi sento bene quando quando già lo sai

Che cosa mi prendo da bere quando non ci sei

Quando dovrei stare tranquillo e dirti è tutto ok

Quando invece mi perdo nel vino e mangio i tuoi cornflakes

E poi di notte mi sono accorto che ti stavo cercando

In uno stupido film d’amore dell’anno scorso

E mi è venuta voglia di chiamarti anche se è già un po’ tardi Anche se forse dormi, anche se non rispondi

anche se non rispondi

anche se non rispondiiii anche se non rispondiiii

E mi è venuta voglia di chiamarti anche se è già un po’ tardi Anche se forse dormi, anche se non rispondi

anche se non rispondi

Quanto mi sento bene quando quando sto con lei quando è notte e ti scrivo ohi e tu rispondi ehi