X Factor 2019 Bootcamp. Le scelte di Malika Ayane e Mara Maionchi

X Factor 2019 Bootcamp. Dopo la prima puntata in onda la settimana scorsa (vedi qui) con le scelte di Samuel per i gruppi, e di Sfera Ebbasta per le Under donne, questa settimana è andata in onda la seconda puntata dei bootcamp di X Factor 2019.

X FACTOR 2019 Bootcamp: le scelte di Malika Ayane

Si inizia con Malika Ayane che guida gli Under Uomini.

Primo ad esibirsi è Renato Torre che alle auditions si era presentato con una cover di Cupido di Sfera Ebbasta Con cui ha conquistato il web (qui la sua storia prima del programma).

Questa volta canta Riccione dei Thegiornalisti. Dopo l’esibizione il pubblico applaude e lo incita ma Malika ha una faccia perplessa.

Il giudice le contesta di aver fatto lo stesso errore della volta scorsa, ovvero scegliere brani troppo noti che non ne valorizzano le capacità.

Sfera in lui ci vede del talento, Malika però sceglie di non dargli la sedia, per lui non è ancora il momento a suo avviso.

Secondo giovane a presentarsi sul palco è Lorenzo Rinaldi 18enne di Terni. Canta Let her go di Passenger.

Qui la sua pagina su Intagram.

Sedia per lui, i giudici sono entusiasti e a Samuel ha ricordato James Taylor.

Arriva il turno di Salvatore Medica che alle Auditions era stato “rimproverato” da Malika per l’attitudine da” sfigato”.

Canta Canzoni contro la paura di Brunori Sas. Per gli altri giudici la scelta della canzone è sbagliata.

La Ayane afferma di aver apprezzato la scelta del pezzo in italiano ma confessa di non aver capito mezza parola. Niente sedia per lui,

Qui la sua pagina Instagram,

Riccardo Berticelli studente di 23 anni canta 50 Special dei Lunapop. Per Malika non è stato abbastanza incisivo mentre Sfera lo farebbe sedere subito.

Malika dismette i panni della prof. di latino sempre severa e gli assegna una sedia.

Enrico Di Lauro in arte Harry Dila, 22 anni di Milano è un artista di strada che ha conquistato tutti alle Auditions con un suo inedito in inglese. Questa volta si cimenta con Lost di Michael Bublé.

Prima standing ovation della serata e Malika che gli confessa: “Io Bublé alla lunga l’ho trovato sempre noioso, tu sei riuscito a farmi rivalutare questo pezzo…“.

Sedia per lui. Qui la sua pagina Instagram.

Torna Nuela, vero nome Emanuele Crisanti. Qui un articolo sui di lui.

Dopo aver spopolato su tutti i social con Carote questa volta canta un nuovo brano, Ti voglio al Mio funerale. Standing ovation per lui.

Mara

“Per avere l’età che ha è sicuramente uno che scrive canzoni divertenti, sia tra Carote e funerale devo dire che non mi è dispiaciuto…”

Malika invece gli chiede…

“Se dovessi passare… cosa mi faresti ascoltare?”

Nuela risponde:

“Forse settimo nano che è un dissing verso il settimo nano… cioé tu che sei il settimo nano che vuoi, ma chi ti ha invitato?”

E così conquista una sedia!

Qui trovate testo e video del nuovo brano.

Tocca a Davide Ferlito in arte Nova che canta Scusa di Izi con una parte di testo riscritta.

Malika chiede aiuto a Sfera… “Sei andato fuori tempo nella parte di Izi ma nella tua parte sei andato molto più fluido… devi fare la roba tua.”

Sedia per lui, l’ultima.

Arriva il turno di Michele Sette, romano che studia ingegneria informatica e è arrivato dalla parrocchia alle Auditions.

Canta The Blower’s Daughter di Damien Rice in una versione da brividi e ottiene la standing ovation.

Arriva l’immancabile Switch… Malika Ayane decide di far alzare Riccardo Berticelli.

Qui la sua pagina Instagram.

Rappa un suo inedito Riccardo Cilia in arte Karma ma si inceppa durante l’esibizione.

A Malika la sua scrittura piace molto ma non gli dà la sedia.

Qui la sua pagina Instagram.

Niente sedia nemmeno per Michelangelo Cavadini.

Malika: “A me piace ma un po’ spaventa è la questione della lingua…”

Michelangelo: “Per quello che canto in inglese mi viene più…”

Malika: “Esatto allora abbiamo due possibilità, o ci vediamo tra un anno da un’altra parte con l’italiano in valigia…”

Michelangelo: “Io ti voglio adesso!”

Malika: “Eh mai io non se voglio te tesoro mio…”

Mancano ancora due concorrenti. Daniel Acerboni canta Lady Gaga da A Star is Born, I’ll never love again e sono brividi… Standing ovation.

Malika non sa cosa fare perché lo apprezza moltissimo ma non sa con chi potrebbe fare lo switch… sceglie alla fine il rapper Davide Ferlito.

Qui la sua pagina Instagram.

Ultimo ad esibirsi è Davide Rossi 21enne di Rieti che canta Ordinary people di John Legend accompagnandosi al piano. Anche per lui arriva la standing ovation.

Per Malika deve sedersi… arriva lo Switch e ad alzarsi a sorpresa è Michele Sette tra i fischi del pubblico e lo sbigottimento degli altri giudici.

Qui la sua pagina Instagram.

Ecco il team Under Uomini per gli Home visit.

Lorenzo Rinaldi

Enrico Di Lauro

Nuela

Daniel Acerboni

Davide Rossi

Tocca alle scelte per gli Over di Mara Maionchi, vincitrice delle ultime due edizioni.

X FACTOR 2019 Bootcamp: le scelte di Mara Maionchi

Si inizia con Biagio La Perna che canta Roar di Katy Perry.

Sedia per lui. Qui la sua pagina Instagram.

Il secondo ad esibirsi è Gianluca Ciccorelli in arte Cicco Sanchez di Torino, videomaker che canta Anche fragile di Elisa rivisitata con una strofa scritta da lui.

Mara non è convinta, gli riconosce capacità di scrittura ma avrebbe voluto sentirlo su qualcosa di suo. Niente sedia.

Qui la sua pagina Instagram.

Tocca Tomas Tai con A song for you nella versione di Donny Hathaway. Sedia per lui.

Qui la sua pagina Instagram.

Arriva una donna, Flora Cavina. Il suo modo di cantare non convince Mara ma le da una sedia.

Rosso Petrolio (Antonio Rossi) si esibisce chitarra e voce su Sabato italiano e conquista la sedia.

Marco Puglisi di 25 anni con il suo timbro sporco piace molto a Samuel e Sfera Ebbasta e la Maionchi gli dà l’ultima sedia.

Un matto di Fabrizio De André è la canzone presentata dal rasta Jordy Brown.

L’artista divide i giudici… Sfera non vede una collocazione discografica per lui mentre Malika lo trova particolare e a fuoco.

Mara gli dà la sedia, si alza Biagio.

Qui la sua pagina Instagram.

Martina Poggi in arte Martina May canta Prima di andare via.

Mara non capisce perché l’ha riarrangiata, Malika e Samuel condividono che il brano è peggiorato di molto in questa versione. Niente sedia per lei.

Valerio Morganti in arte Uale compie una scelta diversa, riscrive il testo di un brano in inglese in italiano.

Sfera critica la banalità del testo e la giudice è d’accordo, niente sedia.

Gabriele Troisi, 28 anni canta al pianoforte Talk is cheap.

Interpretazione intensa, standing ovation dal pubblico e arriva il primo Switch per la Maionchi.

Lascia la sedia Flora.

Eugenio Campagna, in arte Comete, alle Audtions con il suo inedito aveva conquistato tutti i giudici (qui la sua storia prima del programma).

Questa volta canta un brano d Samuele Bersani, En e Xanax. Eugenio ama molto questa canzone perché gli ricorda la rinascita dopo gli attacchi di panico e la depressione.

Esibizione impeccabile e intensa, Malika si commuove e il pubblico gli regala la standing ovation.

Inevitabile sedia per lui e Mara fa alzare Marco Puglisi.

Ultimo concorrente della serata è Nicola Cavallaro che canta un brano di Lewis Capaldi.

Anche per lui standing ovation, qui la sua pagina Instragam.

Arriva l’ultimo Switch della serata… perde proprio all’ultimo la sedia Antonio Rossi.

Ecco le scelte per gli Over di Mara Maionchi…

Tomas Tai

Marco Puglisi

Jordy Brown

Gabriele Troisi

Eugenio Campagna (Comete)

Nicola Cavallaro