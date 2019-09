X Factor 2019 audizioni prima puntata.

È iniziata ieri sera la tredicesima edizione di X Factor (XF 13) con una giuria quasi completamente rinnovata.

Alla veterana Mara Maionchi si sono uniti infatti Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e il giovane Sfera Ebbasta.

Prima del programma uno speciale ha permesso al pubblico di conoscere meglio i nuovi giudici e il perché dietro alla scelta di entrare nella giuria del talent show Sky.

Andiamo subito a scoprire quanto accaduto nella prima puntata di audizioni di X Factor 2019 e gli artisti che si sono esibiti.

X FACTOR 2019 AUDIZIONI

La novità importante di quest’anno in quanto i sì dei giudici peseranno maggiormente. Tutti i concorrenti in gara che riceveranno quattro sì infatti arriveranno direttamente ai bootcamp.

Per gli under uomini si presenta Enrico Di Lauro in arte Harry Dila.

Ha 22 anni da Milano, scrive canzoni e suona come artista di strada. Presenta Thinking out loud di Ed Sheeran. Qui il suo profilo Instagram.

Mara gli chiede un accenno di un suo inedito e lui canta un suo pezzo in inglese, Never said goodbye.

Riceve quattro sì.

Per le Under donne si presenta Mariam Rouass in arte Maryam.

È di Bergamo e ha 18 anni. Di lavoro fa la parrucchiera anche se sogna di potersi “aprire in un palco”. Canta Gioventù bruciata di Mahmood.

Ha scelto questa canzone per il tema in quanto suo padre non accetta il fatto che lei canti.

Ottiene la standing ovation dal pubblico e i quattro sì.

Categoria over e arriva Silvia De Sario in arte Dj Nikita.

Ha inciso alcuni singoli dance e nel 2006 uno di questi arrivo primo in classifica. Canta la hit Bailando di Paradisio.

Per tutti i giudici è no.

Per gli Under uomini arriva Renato Torre 19enne di Lugano. Si presenta con la chitarra per reinterpretare Cupido di Sfera Ebbasta.

Standing ovation dal pubblico. Sfera impazzisce per questa versione mentre Malika gli critica alcune imperfezioni nell’esibizione. Ottiene quattro sì.

Qui la sua pagina Instagram mentre qui trovate un nostro articolo per conoscere meglio la sua storia.

Spazio ad esibizioni lampo di alcuni rapper… Simone Giuliano in arte Radiant e Pietro Loreto in arte Macchia, che ottengono quattro no.

Arriva un gruppo, in realtà un duo formato da padre e figlia. Luna e Francesco Farina.

Lei ha fatto tutti i provini per tutti i talent, sempre da sola, fino ad oggi. Ora si presenta con il padre che è per lei un punto di riferimento musicale. Cantano un brano tedesco.

Il pubblico esulta ma per Samuel è difficile trovare per loro una collocazione. Sfera concorda.

Il padre si sente di difendere la figlia 17enne affermando che per lui è importante che lei vada avanti.

Mara capisce la rabbia del genitore nel vedere la figlia fermata solo per colpa sua in quanto valutati come gruppo.

Ricevono quattro no.

Si torna alla categoria Under uomini e arriva il turno di Salvatore Medica studente proveniente da Caccamo vicino a Palermo.

Il ragazzo quando è agitato ha problemi di balbuzie. Definisce il suo genere alternativo. Qui la sua pagina Instagram dove di fa chiamare Medica.tore.

Presenta un suo inedito in inglese e ottiene la standing ovation del pubblico.

Malika è molto lucida nel suo discorso di incoraggiamento…

“… tu mi prometti che ti togli l’alone dello sfigato perché sai che quando canti sei un’altra persona. I fenomeni di questo tipo durano due canzoni… tu qualcosa da dire ce l’hai!”

Lui spiega che il suo atteggiamento è un riflesso al mondo e a come le persone si comportano con lui ma che vuole provare a cambiare.

Arrivano quattro sì.

È il momento di un nuovo duo. Giulia e Francesco, insieme formano i Seawards. La differenza li unisce, lei ascolta elettronica, lui è più musicista. Una studente l’altro milite soccoritore.

Si definiscono amici quasi fratelli e presentano un loro brano, Fulls.

A Malika piace la loro classe che le ricorda la prima Fist. Per Sfera sono semplici, efficaci e vincenti.

Quattro sì. Qui la loro pagina Instagram.

Per gli Under uomini Massimiliano Di Paolo.

Si definisce un artista in quanto fa teatro ed a X Factor per riuscire ad entrare nel cuore delle persone ma anche per imparare tramite un’occasione.

Canta Space Oddity di David Bowie e qui potete trovare la sua pagina Instagram.

L’esibizione non è il massimo e l’inglese farebbe impallidire persino quello di Mara Maionchi. Malika è come sempre diretta… “Non avresti dovuto… un po’ di senso del pudore a volte non guasta!”

Per lui quattro no.

Filmato su Malika Ayane, viene mostrata l’esibizione di Federica Rizzelli che canta Shallow di Lady Gaga ma sbaglia… ottiene i sì proprio grazie al giudice Ayane che la aiuta.

Tocca a un duo, Gli Orzo, il cui motto è “Fanta, amore ed elettropop“. Si presentano con due visori in viso per mantenere la loro identità anonima.

Cantano Tropicana in versione elettronica. Qui trovate la loro pagina Instagram.

Per Samuel sono bravi ma il pezzo scelto è sbagliato. Sfera apprezza questo stile nuovo. Quest’ultimo discute con Malika affermando:

“Al giorno d’oggi la musica non è solo il brano.. un fan si affeziona all’artista“.

La cantante risponde:

“Per diventare fan di qualcuno il disco è la prima cosa, puoi avere anche il cappello degli indiani ma non basta”

Per Samuel è no. Malika è combattuta perché secondo lei hanno sbagliato la tonalità e non vuole penalizzarli per questo ma… dice loro no.

Con due no non passano allo step successivo.

Arriva Sofia Tornambene in arte Kimono. Il nome d’arte deriva dalla sua passione per il karate, sport che l’ha cambiata tantissimo.

Ha 16 anni e presente A domani per sempre è il suo inedito che presenta ai giudici. Qui il suo profilo Instagram.

Quattro sì.

Five quarters studenti dai 19/22 cantano Per colpa di chi di Zucchero. Il pubblico li acclama ma i giudici non sono convinti e li bloccano.

Nella momento della scheda su Samuel passano alcune band come le Wox.

Tocca poi a Biagio La Perna e Valerio Morganti in arte Uale che passano nonostante il no di Samuel.

Per le band arriva un trio i Booda.

Sono di Roma e suonano insieme da soltanto due mesi questo il loro profilo Instagram.

Quattro sì per loro.

Per gli over arriva Valentina Mazza.

Il suo inedito, scritto da lei, si chiama Cubista e vuole difendere le donne che, troppo spesso, vengono giudicate a prescindere dai propri meriti… lei insegna educazione motoria.

Riceve quattro no nonostante la sua canzone sia piaciuta “a tutti gli amici suoi…” come da lei affermato.

Per gli Over arriva Eugenio Campagna in arte Comete. Canta Yellow dei Coldplay.

Noi di All Music Italia lo abbiamo già conosciuto nel 2016 quando arrivò al secondo posto al Festival Estivo (vedi qui).

Malika si interroga sul perché, nonostante sia un cantautore, porti una cover… e infatti dopo l’esibizione le chiede di fare un accenno di un suo brano.

Con il suo inedito ottiene la standing ovation dal pubblico.

Qui trovate la sua pagina Instagram.

Si conclude così la prima puntata di X Factor 2019 audizioni con una giuria che, almeno per il momento, sembra aver creato una delle migliori alchimie di sempre.