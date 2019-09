X Factor 2019 audizioni seconda puntata.

È andata in onda giovedì 19 settembre la seconda puntata di audizioni di X Factor 2019.

XF13 riserva diverse novità dalla giuria quasi completamente rinnovata (a Mara Maionchi si sono aggiunti Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel) fino alla massiccia presenza di cantautori e di brani inediti presentati già dalle audizioni.

Ma la novità più grande di questa edizione è la possibilità di accedere direttamente ai bootcamp se si ottengono quattro sì (e nella prima puntata, qui il resoconto, i giudici sono stati decisamente di manica larga).

X FACTOR 2019 AUDIZIONI seconda puntata

Il primo concorrente è Davide Rossi studente di 21 anni proveniente da Rieti. Si esibisce con un brano di James Morrison.

Inizia ma ci sono problemi tecnici, deve esibirsi al piano ma non funziona il pedale. Risolto l’inconveniente parte con il brano.

Il pubblico in studio gli regala la prima standing ovation della serata.

Per quel che riguarda i giudici Mara è subito pronta a dargli sì, Samuel è invece rimasto colpito dalle sue doti interpretative. Anche gli altri giudici sono concordi.

Malika fa solo notare che ha corso un po’ troppo nell’esecuzione e, quando Sfera ironizza un po’, gli risponde “Siamo qui per votare o per regalare pacchi di Natale?”

Per lui Quattro sì.¨

È il turno per gli under uomini di Jonathan Buscicchio. Commesso di 23 anni non vuole svelare prima dell’esibizione ai giudici il pezzo che canterà (e ballerà).

Tutti e quattro i giudici rispondono no.

Arriva sul palco una ragazza con la chitarra. Ha 16 anni e si chiama Lavinia Di Ferdinando .

Si è innamorata della musica da piccola quando suo padre le faceva ascoltare Ivan Graziani, suo conterraneo, in auto. Da due anni suona la chitarra. Qui la sua pagina Instagram.

Il brano che propone chitarra e voce è proprio di Ivan Graziani, Sei così bella.

I giudici sono conquistati dalla convinzione con cui ha saputo interpretare con credibilità questo brano.

Quattro sì.

Elisa Manzi ha 34 anni e lavora come Vocal coach. Confessa di sentire una grande responsabilità nel presentarsi ai casting visto il suo ruolo.

Crazy in love di Beyonce nella versione del film 50 sfumature di grigio è il brano che presenta.

Lei stravolge il pezzo ma i giudici sono concordi nel pensare che la versione non regge.

Malika ci va giù duro, le confessa di faticare a pensare che Elisa insegni a cantare ai ragazzi.

Entra un concorrente a sorpresa, il vincitore della scorsa edizione, Anastasio. Racconta cosa ha fatto in quest’ultimo anno e saluta pubblico e giudici.

Si torna alle audizioni e arriva un duo, Mattia e Alessio, vengono da Arischia un paese di 900 persone (d’estate sottolineano) in provincia dell’Aquila.

Vengono da mondi musicali diversi ma si sono riuniti nel duo TNL . Si presentano con Bella di Ernia.

Per Sfera sono bravi nonostante abbiano presentato parole non scritte da loro.

Samuel non apprezza invece la scelta di presentarsi come rapper ma con un brano di un altro. Malika non è sconvolta dalla scelta e li difende.

Ricevono tre sì e un no da Samuel.

Tocca a Michael Miraglia in arte Mitch. Si presenta con un suo brano rap, Goma Wakame.

Per lui quattro no mentre Mara rimane ancora col dubbio di cosa sono le alghe Wakame…

Rimanendo in tema di cibo arrivano prima Graziana Bellofiore con Kinder Pinguì (quattro no) e poi il 16enne Emanuele Crisanti in arte Nuela.

Il suo inedito è Carote (che tra l’altro confessa di non amare) e diciamo che dopo l’esibizione smettono di piacere anche a noi.

La sua canzone è talmente non-sense da riuscire a far colpo sul pubblico che gli regala la standing ovation, e sui giudici.

Per Sfera è un lampo di genio. Samuel si assicura che il ragazzo abbia altri inediti… e arrivano quattro sì.

Qui la sua pagina Instagram.

Per gli over arriva Nicola Cavallaro di 28 anni .

Ama la musica da sempre ma dopo il diploma si è arruolato nei Parà. La sua passione però non lo ha mai abbandonato, nemmeno in quel periodo.

Canta Iron sky di Paolo Nutini. Qui la sua pagina Instagram.

Samuel e Sfera Ebbasta non sono convinti, gli è sembrato di sentire un cliché.

Malika la tocca piano… “è come se mi avessi portato a cena in un posto super romantico e poi mi avessi limonato con i denti…“.

Mara e Malika gli danno il sì ma arriva il no di Sfera Ebbasta. Samuel è decisivo e gli da il terzo sì.



Niccolò Battista canta Splendido splendente. Il ragazzo è carino fisicamente come fanno notare i giudici ma canta davvero male. Quattro no.

Veronica Carotta in arte Ronnie canta 7 rings di Ariana Grande con il testo riscritto da lei. Mara riassume tutto dicendole: “Ma è uno scherzo?“.

Riceve il sì solo da Sfera e torna a casa.

Sul palco con l’arpa, che si chiama Daphne ed è la sua migliore amica, arriva la 16enne Giordana Petralia.

Canta Creep dei Radiohead. Qui la su pagina su Instagram.

Mara la trova affascinante con la sua arpa. Per Samuele la versione è molto bella ma trova che abbia esagerato troppo con i virtuosismi.

Malika le consiglia di favorire l’equilibrio mentre Sfera le dice letteralmente per indicare che non è propriamente il suo genere “Non era la mia tazza di te ma me l’hai fatta piacere.”

Per lei quattro sì.

Dollkill è il nome d’arte della giovane rapper Giulia Galitzia che propone un suo brano e prende quattro sì. Passa anche Martina Poggi in arte Martina May.

Finalmente sale sul palco una band, sono i Kyber e sono in tre. Il Kyber, spiegano, è il cristallo che sta nelle spade laser di Guerre stellari.

Il loro genere elettronico viene usato per rielaborare Eastside di Khalid, Halsey e Benny Blanco.

Quattro sì per loro.

Arriva il turno di Daniele Azzena, 23 anni di Vigevano (di lui vi abbiamo già parlato in passato qui mentre qui trovate un articolo sul singolo in uscita).

Ha scelto di partecipare a X Factor per la musica e per chi ha sempre creduto in lui, come suo padre che purtroppo è venuto a mancare qualche mese prima.

È a X Factor per cantare e ricominciare. Si presenta con Your Song di Elton John che canta al piano.

Sfera Ebbasta è molto emozionato perché anche lui ha perso suo padre da giovane.

Le parole nei confronti di Daniele sono tutte di incoraggiamento ma l’esibizione è stata imprecisa e per questo riceve tre no e il solo sì di Samuel.

Tocca alla band dei K_mono con una cover di Rihanna. Conquistano la giuria e ottengono quattro sì.

Segue Claudia Ciccateri di 17 anni che canta un brano di Keisha e riceve quattro sì. Altra giovanissima è Maria D’amico che riceve anch’essa quattro sì.

Seguono alcune band al femminile, le Monkey Tempura e quindi le Ophelya che nascono tramite un amico in comune che suona in un’altra band.

Il sound delle ragazze conquista i giudici. Per loro quattro sì.

Un ammiratore di Sfera Ebbasta, Edoardo Machì, arriva ad esibirsi con un brano inedito che si chiama Danza Vacchi ispirata da Gianluca Vacchi.

Il tutto è paradossale e ovviamente arrivano quattro no.

Sissi è il nome d’arte della giovane Silvia Cesana che canta Dal verde di Calcutta.

Il brano non è per nulla semplice ma lei è davvero brava e riesce a conquistare tutti e quattro i giudici e il pubblico presente.

Quattro sì.

X Factor 2019 audizioni seconda puntata si conclude qui. Settimana prossima terzo appuntamento e la scoperta delle categorie assegnate ai giudici.