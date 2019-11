Sofia Tornanmbene A Domani per sempre. A X Factor 13 la giovane cantautrice Sofia Tornambene, in arte Kimono. La canzone è firmata testo e musica insieme a Valeria Romitelli. Una dichiarazione d’amore chiara e limpida, leggiamo il testo. SOFIA TORNAMBENE A DOMANI PER SEMPRE TESTO Quanto traffico in testa, sembra già lunedì quante nuvole in faccia, il cielo è in HD

Sono sempre in attesa di quello che io non so So che il mio giorno migliore è quello che vivrò

e la radio che passa una hit anni 80 ha vent’anni più di me il vento spettina soltanto i pensieri

ma te ne freghi e balli in punta di piedi

finché non vedi

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera che mi avvicina più a te

e poi domani, poi domani, poi domani io ti porto via con me

su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera sembra la scena di un film

non dire sempre che per sempre

non è niente

dimmi: “a domani per sempre”

Quanto caos nella testa ma è perfetto così Dentro ho una tempesta suonano i Police

e la radio che passa una hit anni 80 ha vent’anni più di me

il vento aspetta solamente che cadì ma te ne freghi e balli in punta di piedi finché non vedi

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera che mi avvicina più a te

e poi domani, poi domani, poi domani io ti porto via con me

su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre che per sempre non è niente dimmi: “a domani per sempre”,

Dimmi: “a domani per sempre”

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera che mi avvicina più a te