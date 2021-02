Sarà disponibile dal 12 marzo il nuovo album di Wrongonyou Sono Io (Carosello Records), che conterrà anche Lezioni di Volo, brano con cui il cantautore romano sarà in gara al Festival di Sanremo 2021 tra le Nuove proposte.

Il progetto arriva a un anno e mezzo da Milano Parla Piano, disco in cui per la prima volta l’artista proponeva i suoi pezzi in italiano.

In avvicinamento all’esperienza sanremese, Wrongonyou ha pensato a una versione acustica di Lezioni Di Volo impreziosita dall’arrangiamento degli archi di Valeriano Chiaravalle, che dirigerà l’orchestra all’Ariston, e la cover di un classico sanremese come Luce (Tramonti a Nord Est) di Elisa, cantata nella tonalità originale (sfida non indifferente per una voce maschile), che uscirà nella settimana antecedente al Festival.

Inoltre è già disponibile in pre-order un esclusivo vinile in edizione limitata e autografata contenente Lezioni di volo, nella sua versione originale e in versione acustica, più il brano inedito Bon Iver.

All’interno sarà contenuto un kit per costruire un aeroplanino di carta, che sarà il simbolo dell’avventura sanremese di Wrongonyou. Il 45 giri sarà disponibile su Amazon dal 2 marzo.

Il nuovo album di Wrongonyou Sono Io è un manifesto di accettazione di ogni parte di sé, un grido libero davanti allo specchio dopo anni in cui è stato difficile confrontarsi con il proprio io.

A dar forza al concetto è proprio il titolo del disco. Una frase semplice e diretta, un biglietto da visita con il quale presentarsi di fronte ad un nuovo pubblico, il quale avrà modo di conoscere la musica di Wrongonyou durante il Festival.

Ritratto senza filtri è anche la copertina, scattata da Ilaria Ieie (progetto grafico di Valerio Bulla), che mostra Marco con due delle cose che lo fanno stare meglio al mondo: la sua chitarra e il suo bassotto Gino.

Il disco è caratterizzato dallo stile inconfondibile di Wrongonyou. In questo album a far da protagonista, infatti, sono gli elementi che nel corso del tempo lo hanno reso uno degli artisti della nuova generazione più originali e riconoscibili del panorama musicale italiano: il sapiente utilizzo dello strumento vocale, lo straordinario uso della chitarra e del vocoder e la commistione di melodia italiana con elementi pop, elettronici e folk.

Questa la tracklist.

01_Sono Io

02_Lezioni Di Volo

03_Vertigini

04_Nada

05_Bon Iver

06_Prima Che Mi Perda Ancora

07_Torniamo Da Noi

08_Nonno Bruno

09_Amorproprio

Wrongonyou sta lavorando al suo ritorno dal vivo in collaborazione con Vivo Concerti. Le prime date saranno annunciate prossimamente.

Wrongonyou ha presentato il nuovo progetto discografico e la partecipazione al Festival in una conferenza stampa virtuale.

Questo è un mantra che l’artista ripete più volte, come a sottolineare che il nuovo percorso in italiano dell’artista da davvero il via a una nuova fase, solo parzialmente iniziata con Milano Parla Piano.

“Il Festival è sempre stato un punto di riferimento per me. Lo guardavo dai 16 ai 20 anni di nascosto per non farlo sapere ai miei amici. Ho un ricordo ben preciso di quando ci andò Alex Britti…

Sanremo è un punto di partenza e non d’arrivo. C’è un disco pronto che ho scritto in quarantena. In quel periodo mi aspettavo chiusura in me stesso, ma invece sono riuscito a lavorare. Ho utilizzato la musica come un’arma di sfogo.

Avendo passato la quarantena a Grottaferrata… c’è molta Roma! È un disco molto sincero. Oltre al me cantante e musicista c’è molto di me come Marco.”