Wrongonyou Mi sbaglio da un po’ è il primo singolo in italiano del cantautore fuori per Carosello Records).

E così, come promesso dopo la firma del contratto editoriale con Warner Chappell (vedi qui), Wrongonyou lascia da parte per un po’ l’inglese e lancia questa canzone scritta insieme a Zibba e prodotta da Katoo.

Per Wrongonyou Mi sbaglio da un po’ rappresenta il brano apripista del nuovo progetto discografico, il primo album in italiano, che vedrà la luce nei prossimi mesi a cui seguirà un tour prodotto da Humble Agency.

Il titolo del singolo è un gioco di parole che prende ispirazione dal nome d’arte scelto dal cantautore il vero nome è Marco Zitelli.

Si tratta di una dichiarazione d’amore intensa e liberatoria in cui colpisce una produzione nella quale alle chitarre tipiche del progetto Wrongonyou si aggiungono delle ritmiche inedite fino a concludersi con un coro trionfale.

WRONGONYOU MI SBAGLIO DA UN PO’

“A volte mettere da parte l’ego può solo che aiutare sia in una relazione ma anche nell’individualità di ciascuno: mettersi in discussione può solo che essere una svolta! All’interno del brano c’è uno special fatto con un coro gospel che in verità sono semplicemente io che ho sovrainciso 28 volte la mia voce e che dice ‘a volte è facile, a volte è difficile, ma io ancora credo in noi’ . Mi sbaglio da un po’ è la prima canzone che ho scritto per questo disco ed è anche l’unica canzone che ho traslato dall’inglese all’italiano. Proprio per questo, ho voluto che fosse la prima ad inaugurare questo nuovo percorso!”

Queste le parole di Wrongonyou (Qui una sua videointervista di presentazione del precedente album in inglese).

Il primo album in italiano di Wrongonyou è previsto per ottobre 2019. Seguirà poi un tour, il primo in cui il cantautore si esibirà anche in italiano, dopo anni in cui si era completamente dedicato a brani in lingua inglese.

Nel disco troveranno spazio brani scritti dallo stesso cantautore da solo o insieme a giovani autori della nuova scena italiana.