Sanremo 2020, parte una nuova, piccola polemica. A lanciarla, più rammaricata che polemica in realtà, è Wilma De Angelis.

La cantante, per cinque volte in gara al Festival di Sanremo, secondo quanto si apprende dalla sua pagina Facebook sarebbe stata invitata a presenziare al gran Galà condotto da Pippo Baudo per celebrare i 70 anni del Festival in onda lunedì 3 febbraio, salvo poi vedersi cancellare l’invito.

Ecco quanto scritto da Wilma De Angelis sui social:

“La Rai mi aveva invitato a partecipare a una serata dal teatro del Casinò con altri cantanti del passato che avevano preso parte al Festival. Pensate che oca che sono, mi sono comperata anche un bel vestito!!! Ieri mi hanno detto che la mia presenza è stata cancellata, peccato!”. Qui a seguire il post dell’artista che è subito stata sommersa di commenti affettuosi e di sostegno da parte dei suoi fan.

Wilma De Angelis ha partecipato per cinque volte al Festival di Sanremo, sempre presentando due brani (erano gli anni in cui gli interpreti si cimentavano con più canzoni sul palco della kermesse).

Per la precisione nel 1959 con Nessuno e Per tutta la vita, nel 1960, con il brano Quando vien la sera (con il quale salì sul podio, al terzo posto) e con Splende l’arcobaleno, nel 1961 con la sua hit Patatina, nel 1962 con I colori della felicità e Lumicini rossi e infine, per l’ultima volta, nel 1963 con Non costa niente e Se passerai da qui.