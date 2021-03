Willie Peyote contro Ermal Meta: “Cantare Dalla? Una scelta ruffiana!”

Il Festival di Sanremo 2021 è finito, ma prima della proclamazione del vincitore è andata in scena una polemica a distanza. Willie Peyote contro Ermal Meta.

L’artista torinese, sesto classificato con Mai Dire Mai (La Locura), durante le varie giornate del Festival ha commentato la kermesse in un programma social intitolato Le brutte intenzioni.

“Il primo posto Ermal non se lo merita per niente. Non HO motivi personali per dirlo.

Intanto stai cantando ‘Caruso’ nel giorno del compleanno di Lucio Dalla… per me è una scelta ruffiana. Secondariamente, lui canta molto bene, ma Annalisa a confronto è un vulcano in eruzione.”