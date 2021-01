Will Estate è il titolo del singolo del giovane artista che, nelle audizioni di X Factor 2020, è stato notato dalla Polydor (Universal Music Italia) che, negli ultimi tempi si sta specializzando nel lanciare nuovi talenti del pop italiano.

Il brano ha raggiunto e superato quota 7 milioni di stream sulle piattaforme digitali

Il brano, presentato all’ultima edizione di X Factor, è liberamente ispirato a Someone you loved di Lewis Capaldi.

La canzone pubblicata inizialmente in sordina su Spotify è arrivata a questa cifra record per un emergente conquistando la cover della playlist “Generazione Z” dedicata alle giovani promesse della musica italiana. A tre mesi dalla pubblicazione il brano è tuttora al numero 28 della classifica italiana singoli di Spotify.

Ecco come racconta il brano il giovane artista…

“Estate è una rivisitazione di ‘Someone you loved’ di Lewis Capaldi. È letteralmente la prima vera canzone che ho scritto, registrata con l’aiuto di un amico, senza pretese e senza nessuna conoscenza tecnica. A me personalmente ricorda un periodo di grande insoddisfazione. La passione per il calcio stava sbiadendo e non sapevo bene dove sbattere la testa, ne ho combinate di tutti i colori in quel periodo. Ora mi sento di poterla dedicare a tutte le persone che si impegnano nel migliorare se stesse con il fine di far star bene chi gli sta vicino.“