Warner Chappell rinnova la collaborazione con Picicca Srl e Brunorsi Sas

Warner Chappell annuncia la firma di un contratto di co-edizione, e amministrazione per tutto il mondo, con la società Picicca Srl per i prossimi due album di Brunori Sas.

Questo rappresenta il rinnovo di una collaborazione pluriennale con Brunori Sas, nata ben otto anni fa, nel 2011.

Roberto Razzini, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, dichiara in merito:

“Siamo molto felici di continuare il nostro rapporto di collaborazione con Picicca per i prossimi lavori di Brunori Sas.

Sin dall’inizio della nostra collaborazione con Dario, abbiamo percepito e compreso la grande potenzialità di questo cantautore.

In questi anni la sua costante crescita creativa è stata premiata da sempre migliori risultati di critica, mercato e pubblico. Il passaggio dai club, ai teatri ed infine ai palasport già in calendario per la prossima primavera, ne sono la più concreta testimonianza“.

Nel 2020 Brunori Sas pubblicherà il nuovo album, nel frattempo è già stato annunciato il Brunori SAS Tour 2020, che porterà il cantautore calabrese sui palchi dei palazzetti di tutta Italia, a partire da marzo.

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale.

Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti.

Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.