WakeUpCall: il primo singolo in italiano è “Tu Non Ascolti Mai”

E’ uscito Tu Non Ascolti Mai, il nuovo singolo della band romana WakeUpCall, che negli anni si è contraddistinta nel panorama italiano per una forte attività live soprattutto al di fuori del nostro paese.

Tu Non Ascolti Mai è il primo brano in italiano della rock band e lo scorso mese di novembre fu selezionato dalla Giuria di Sanremo Giovani tra le 65 proposte semifinaliste (Ne abbiamo parlato Qui).

I WakeUpCall hanno girato il mondo portando la loro musica su e giù per il pianeta. Hanno totalizzato oltre 400 date dalla Russia alla Cina.

Tu Non Ascolti Mai si caratterizza per un graffio rock, in un brano in cui testo e melodia viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda. Un messaggio chiaro che in questo periodo assume una connotazione ancora più importante, ovvero credere nei propri sogni.

WAKEUPCALL – TU NON ASCOLTI MAI

“In questo momento, credo che ognuno di noi debba tenere accesa la speranza e i sogni, lo sappiamo, possono essere di aiuto. Stiamo vivendo qualcosa che ci ha colto di sorpresa, spazzando via ogni consuetudine, ogni certezza. Auguriamo a tutti noi un futuro sereno, consapevoli però di quest’oggi di cui fare memoria nel tentativo di diventare migliori.”

Così dichiara Tommaso, il portavoce dei WakeUpCall, che prosegue:

“Non ci è mai interessato scrivere seguendo strategie di mercato o indicazioni che non venissero dal bisogno personale di dire qualcosa. In passato è successo che alcuni addetti ai lavori abbiano provato a spingerli in direzioni tradizionali. I WakeUpCall si sono dimostrati abbastanza indipendenti …o forse ribelli al punto di non cedere, continuando a fare la propria musica con convinzione. Il significato di ‘Tu Non Ascolti Mai’ può leggersi da più angolazioni, potendo riferirsi ad una relazione personale e come si legge nei titoli di coda di un film, teniamo a precisare che i riferimenti a fatti o persone realmente esistite sono del tutto casuali; oppure potrebbe essere un coming out della band che riconosce di non essere stata, talvolta, ascoltata come avrebbe voluto o sperato.”

TU NON ASCOLTI MAI – IL TESTO

Testo e musica: Tommaso Forni e Oliviero Forni

Edizioni: Materiali Musicali, Latlantide Promotions

Ti prego non guardarmi così

Tu lo sapevi come sono

Un secondo è tutto bianco

E un minuto dopo è nero

I miei sogni non si spengono

quando apro gli occhi

il futuro aspetta me

Ma tu non vuoi capire

Tu non vuoi ascoltare

Io vivo il momento non so cos’è il tempo

ma tu, tu non ascolti mai

Provo a dare un senso

e uno scopo a questo tempo

ma vivere facendo gli stessi errori

è facile

I miei sogni non si spengono

quando apro gli occhi

il futuro è li per me

Ma tu non vuoi capire

Tu non vuoi ascoltare

Io vivo il momento non so cos’è il tempo

ma tu

Non so questo dove ci porterà

ma sarò sempre qui per te

I miei sogni non si spengono

quando apro gli occhi

il futuro è li per me

Ma tu non vuoi capire

Tu non vuoi ascoltare

Io vivo il momento non so cos’è il tempo

ma tu

Tu non vuoi capire

Tu non vuoi ascoltare

Io vivo il momento non so cos’è il tempo

ma tu, tu non ascolti mai