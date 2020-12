VV lancia il nuovo singolo “Pizzaboy” dedicato all’amore

Pizzaboy è il nuovo singolo della cantautrice e producer milanese VV. Il brano è disponibile sulle piattaforme digitali dal 18 dicembre 2020; ed è accompagnato da un videoclip ufficiale, già visibile su YouTube.

Il brano, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, è un inno all’amore. VV canta – con stile pacato ma incisivo – di quei litigi di coppia un po’ tragicomici che a volte, purtroppo, avvengono sotto agli occhi imbarazzati degli estranei, come il pizza boy del titolo. “Suona il PizzaBoy / Mentre noi litighiamo / Ci mettiamo tra i denti / Un coltello e poi / Capirai che è più triste Milano / Se non ci parliamo più”. Così recita il testo della canzone.

A proposito del brano, VV dice: “Pizzaboy è un inno all’amore, a modo mio. Volevo descrivere la realtà di una storia d’amore, senza omettere i momenti più difficili. Per me amare significa anche saper litigare, il confronto è forse il momento chiave che rivela se due persone sono fatte o no per stare insieme. Il Pizzaboy è la visione esterna, che non voglio mai perdere: visti da fuori, siamo tutti un po’ buffi quando ci arrabbiamo”.

Pizzaboy (Maciste Dischi/Pulp Music – distribuzione: Sony Music Italy) è accompagnata dal videoclip ufficiale, diretto da Alessandro Mosè. Il regista commenta: “Il video di Pizzaboy è dedicato a tutti i rider che girano per strada portando cose alla gente. Il pizzaboy affronta il traffico di Milano sotto la pioggia da eroe suburbano, inconsapevole. Inconsapevole anche di quel che succede in un appartamento, dov’è destinata la sua pizza, il susseguirsi del tempo scandisce sia la sua pedalata verso l’obiettivo sia i drammi domestici di cui è spettatore, per poi arrivare, suonare il campanello e fare la sua breve comparsa nel cataclisma delle quattro mura per poi ripartire”.

VV – PIZZABOY – VIDEO

Ecco chi è VV

VV è una cantautrice e producer milanese. Registra, arrangia e produce a casa sua con pc e scheda audio. La sua scrittura è intima e brillante; in essa, il lo-fi da cameretta incontra la neopsichedelia ed il dream pop.

Prima di pubblicare il suo primo singolo ufficiale, VV ha rilasciato 7 brani, scritti e prodotti da lei stessa nell’intimità della sua camera. Il 27 novembre 2019 è uscito Moschino_01, il primo brano registrato e pubblicato senza postproduzioni esterne, così come tutte le successive 6 uscite, pubblicate tra novembre e marzo: Notte_02, Canzone Felice_03, Di Letto Di_04, Ta-Dah!_05, Dolcetto_06 e La Distanza_07. I videoclip di Moschino_01 e Canzone Felice_03 sono stati girati dalla stessa VV per raccontare il suo personale punto di vista su Milano, fatto di viaggi notturni in tram e stravaganti serate in balera.

Il primo singolo ufficiale di VV è Il Giusto, cui segue Collirio accompagnato da un videoclip diretto da Olmo Parenti e Marco Zannoni. Adesso, arriva Pizzaboy che è il terzo singolo ufficiale di VV.

Per conoscere meglio VV, potete visitare il suo profilo Instagram.