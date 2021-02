E’ uscito per Maciste Dischi / Pulp Music con distribuzione Sony Music Italy Paranoie, il nuovo singolo di VV feat. Memento.

Il brano è prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo e rappresenta in musica una conversazione tra due amici, VV e Memento, in un momento difficile, dove a turno ci si apre e ci si racconta i pensieri negativi dovuti ad una giornata andata storta, finendo per riderci su.

Paranoie arriva dopo Pizzaboy, l’inno all’amore della cantautrice, dove le sonorità dream pop si fondono alla narrazione intima e sentimentale delle emozioni (ne abbiamo parlato Qui).

VV

VV è una cantautrice e producer milanese. Il suo pop stralunato, intimo e dolcissimo mantiene una peculiare atmosfera notturna, quasi crepuscolare. Registra, arrangia e produce a casa sua con pc e scheda audio, mantenendo intatta la sua autenticità.

VV si fa notare fin da subito per la sua scrittura intima e brillante, dove il lo-fi da cameretta incontra la neopsichedelia ed il dream pop. Prima di pubblicare il suo primo singolo ufficiale, rilascia 7 brani, scritti e prodotti da lei stessa nell’intimità della sua camera, un posto sicuro e rassicurante, capace di rendere i suoi pezzi dolcissimi e stralunati allo stesso tempo.

Il 27 novembre 2019 esce per Maciste Dischi Moschino01 il primo brano, registrato e pubblicato senza postproduzioni esterne, così come tutte le successive 6 uscite, pubblicate tra novembre e marzo.

Seguono, quindi, ‘Notte_02, Canzone Felice_03, Di Letto Di_04, Ta-Dah!_05, Dolcetto_06 e La Distanza_07.

Foto di Nicola Cordì