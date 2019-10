Voodoo Kid: un esercizio di stile nei singoli “Satisfaction” e “Paranoia”

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal primo singolo Come Quando Fuori Piove è tornato Voodoo Kid e lo ha fatto con ben due brani, canzoni dall’atmosfera dark che si contamina con l’universo urban dando al tutto un sapore fortemente contemporaneo.

Satisfaction e Paranoia, questi i titoli dei due brani, incarnano un concetto di ibrido. Sono nati infatti in un periodo in cui i generi sono i più fluidi e dove i confini tra suoni analogici ed elettronici e realtà e virtualità sono dogmi troppo difficili da definire.

VOODOO KID

Dietro a Voodoo Kid si nasconde Marianna Pluda, artista che si è formata a Londra alla University di Westminister, dove ha studiato Commercial and Popular Music Performance.

Nel novembre le testate specializzate danno grande spazio ai Red Lines, la band con la quale si è formata musicalmente.

Voodoo Kid nasce per esaltare una visione introspettiva e malinconica dell’amore contemporaneo. Una realtà vissuta con uno spirito inquieto, alla ricerca costante di nuove promesse e sensazioni.

Il sound che caratterizza Marianna si pone come un ibrido in cui trovano spazio R&B, urban e pop, con ispirazioni tra le sonorità che caratterizzano i progetti di The Weeknd, Frank Ocean, SZA e Lana Del Rey.

Per lei la musica non è solo passione, ma anche il mezzo espressivo che le consente di superare le difficoltà causate dalla dislessia di cui è affetta.

Voodoo Kid ha attirato l’attenzione di producer come 2nd Roof, Mamakass e Dario Bass che stanno collaborando con lei alla realizzazione dei suoi prossimi brani e di progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi.