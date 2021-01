Via ai lavori per Voci Per La Libertà 2021, la nuova edizione del concorso Una Canzone Per Amnesty che avrà anche quest’anno Rai Radio 1 come media partner.

La 24° edizione è prevista dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare (Rovigo), ma ci sarà spazio per vari altri appuntamenti precedenti e successivi.

“Siamo davvero orgogliosi per questa significativa partnership che accompagnerà il festival 2021, Rai Radio1 seguirà la manifestazione con un’importante copertura mediatica che darà ancora più prestigio al lavoro di promozione della musica e dei diritti umani.”

Queste le parole soddisfatte del direttore artistico Michele Lionello. Prosegue Simona Sala, direttrice di Radio 1 e dei GR.

“È una nuova media partnership che accende un riflettore importante sul festival musicale di Amnesty International. Un tema, quello dei diritti umani, che Radio 1 considera sempre più centrale nella sua programmazione. Risulta dunque naturale instaurare un legame con una manifestazione che da 24 anni se ne occupa attraverso la cultura musicale di qualità e l’aggregazione giovanile.”

VOCI PER LA LIBERTÀ 2021 UNA CANZONE PER AMNESTY

Mentre si avviano i lavori per le prime fasi del Premio Amnesty International Italia 2021 nelle sezioni emergenti e big (riservate a canzoni che trattino di diritti umani), il 5 febbraio uscirà la versione in vinile ad edizione limitata e numerata della raccolta della 23° edizione.

La compilation raccoglie i brani dei protagonisti del festival 2020, dai vincitori Niccolò Fabi e H.E.R. ai nomi affermati come Marina Rei, Margherita Vicario e Meganoidi, fino alle finaliste del contest per emergenti, Agnese Valle, Adriana, Assia Fiorillo, Micaela Tempesta e agli ospiti Grace N Kaos e The Boylers.

Il lavoro, pubblicato da Ala Bianca, è già disponibile nella versione in digitale.

Numerose poi le iniziative online che vedranno il festival come protagonista. Voci per la Libertà è tra i promotori del Rainbow Free Day (www.rainbowfreeday.com). Il, contest è già stato presente il 17 gennaio alle 15 con i finalisti dell’ultima edizione, e sarà presente il 23 alle 18 con Michele Lionello che assieme alla Rete dei festival farà un focus sui contest per emergenti e il 26 alle 21 con H.E.R., che sarà ospite di Red Ronnie TV.

Il 5 febbraio invece, sui canali social del festival, alle 21 ci sarà la presentazione ufficiale dell’album in vinile, Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty 23a edizione, con molti dei protagonisti della raccolta e la conduzione di Savino Zaba.

PREMI AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA 2021

Per quanto riguarda i Premi Amnesty International Italia 2021, nella sezione dedicata ad un big della musica italiana tutti possono segnalare all’indirizzo info@vociperlaliberta.it, entro il 28 febbraio, brani che siano stati pubblicati tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, che siano interpretati da un artista italiano noto e che trattino appunto temi legati alla Dichiarazione universale dei diritti umani.

Uno staff composto da esponenti di Amnesty International Italia e di Voci per la Libertà ne selezionerà dieci.

Le nomination verranno quindi sottoposte a una giuria di importanti addetti ai lavori , che eleggerà tra le canzoni candidate il Premio Amnesty International Italia, sezione Big, 2021.

Nel frattempo è partito anche il concorso per il premio riservato agli artisti emergenti.

Il nuovo bando prevede che possano partecipare cantautori e band con un brano sui diritti umani, in qualsiasi lingua o dialetto e di qualsiasi genere musicale.

La scadenza del bando è fissata per lunedì 3 maggio, ma gli artisti che si iscriveranno entro il 15 marzo avranno inoltre la possibilità di partecipare al Premio WEB.

Il bando e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.vociperlaliberta.it/festival/premio-amnesty-emergenti