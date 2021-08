Videointervista a Virginio: la rinascita del cantautore dal sold out a “Rimani” e “Brava gente” aspettando il nuovo album

Virginio intervista video a cura di Fabio Fiume.

Il cantautore è tornato nel corso del 2021 con due singoli, Rimani e Brava gente, che stanno riscuotendo successo radiofonico e nello streaming. Una ripartenza con un occhio sul proprio passato musicale e l’altro su un futuro fatto di sperimentazione e, sopratutto, di belle canzoni.

E questo ritorno passa anche da una serie di date live. Dopo Roma, Petriano, Padova e Gaeta, il suo Tour d’Estate 2021 ha fatto tappa con un live nella sua città Natale, Fondi.

Il concerto, completamente sold out, si è tenuto nella magica cornice dell’Anfiteatro di Fondi e ha ripercorso le tappe principali dell’artista, dalla sua prima canzone Davvero, passando per Ad occhi chiusi fino all’ultimo singolo Brava Gente, davanti ad un pubblico giunto da tutta Italia.

Il cantautore è stato accompagnato dalla sua band composta alle tastiere da Francesco Piantoni, al basso da Luca Amendola, alla chitarra da Stefano Profazi, alla batteria da Manuel Moscaritolo e ai cori da Gianni Neri.

Le prossime tappe del Tour d’Estate 2021 di Virginio saranno a Bologna (8 settembre) e Roma (17 ottobre).

Virginio Intervista video

Per l’occasione il nostro Fabio Fiume ha realizzato un’intervista con il cantautore per ripercorrere i suoi 15 anni di carriera. Da Sanremo ad Amici di Maria De Filippi, dai brani scritti per Laura Pausini al nuovo album.

Attenzione: l’intervista, come capirete dalle parole di Fabio Fiume, è stata realizzata per essere pubblicata prima del live di Fondi. In seguito si è deciso di aspettare le foto dell’evento, che vi mostriamo in esclusiva in questo articolo.

Per chi volesse vedere in versione integrale il concerto potete cliccare QUI.

Ma prima… ecco la nostra video intervista!