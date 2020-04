Vipra ha lanciato il karaoke official video di “Ragazzino”

Vipra è tornato per lanciare il karaoke official video di Ragazzino per Asian Fake/Sony Music Italy).

Ragazzino è disponibile in streaming ed in digitale e segna l’inizio del nuovo percorso da solista di Vipra.

Il suo nuovo viaggio inizia dalle parole che non ha mai smesso di scrivere e che ora può usare per raccontarsi fino in fondo.

Vipra usa la penna come strumento per descrivere un ragazzo a metà dei vent’anni alle prese con la vita che affrontiamo tutti.

“L’artista “(un)cool” che piace alle ragazze ma che non sa cosa dire al primo appuntamento, che viaggia in Giappone per evitare monumenti e ciliegi in fiore a favore del megastore Pokémon.

Cose da “ragazzino”, cioè cose da chi abita in questo mondo mentre cerca di capire come si fa”

Una reale apertura sulle sfaccettature di un artista che vuole raccontare solo se stesso, finendo per parlare ad una generazione.

Di Sorrowland, di quel viaggio senza ritorno, resta l’amicizia con gli ex componenti del gruppo: Osore e Gino Tremila e la consapevolezza di avere ancora molti spunti d’ispirazione.

Questa sarà la nuova vita del terzetto, non più gruppo ma collettivo, sarà la base di lancio per nuovi progetti solisti e fucina creativa per un immaginario ed un’estetica che oggi vivono nella testa dei creatori.

Cambia il panorama, il clima e l’orizzonte, resta però il ricordo e, in questo caso, anche qualcosa di più.

VIPRA – RAGAZZINO

“Voglio la vita lunga

E la memoria corta

Per provare tutto per la prima volta”

Video realizzato da Edoardo Chiaraluce