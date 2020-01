Vinicio Capossela Bestiario d’Amore.

Dopo un 2019 vissuto da protagonista grazie alla pubblicazione dell’album Ballate per uomini e bestie, album che è stato premiato al Tenco come miglior disco (Qui il nostro articolo), Vinicio Capossela è pronto per una importante novità.

E’ in uscita a febbraio una personale rivisitazione in musica del Bestiario d’Amore, scritta nel XIII secolo da Richard de Fournival.

L’opera uscirà il 14 febbraio in un’esclusiva versione composta da un cd e un booklet di 32 pagine. Il Bestiario d’Amore è una delle opere che meglio descrivono l’amore., grazie a una particolare forma letteraria che unisce ironia e filosofia.

L’idea di base è che l’amore è in grado di trasformare le persone in bestie. Un’analisi scientificamente impossibile, ma che Richard de Fournival ha scritto e che negli anni non ha mai perso la sua forza.

VINICIO CAPOSSELA BESTIARIO D’AMORE

La scelta di Vinicio Capossela è alquanto insolita. L’artista si imbarca, così, in una strada impervia, in quanto nel Bestiario d’Amore il canto e l’ascolto della musica portano a finali tragici. Il canto della sirena, quello del cigno e quello del grillo conducono sempre alla morte.

“Se cantare è rischioso, più che una canzone ho provato a mettere insieme una specie di racconto musicale in cui ogni creatura viene evocata con sigle melodiche o timbriche, grazie all’opera di Stefano Nanni che ci ha messo l’orchestra, che è pur sempre il più grosso organismo vivente in musica: l’Orcaestra sinfonica, l’essere smisurato in grado di inghiottire l’esperienza della vita e risputarla fuori in forma di emozione. Nel suo emiciclo è finito questo testo prezioso, riassunto e rischiosamente cantato novecento anni dopo, solo per il rinnovato diletto del vedere, udire e ricordare parole che mettano in mostra il bestiario illustrato che siamo. Ora come allora non si è mai così soli e affollati di mostri, come da innamorati. Completano la compagnia di ventura una opertūra-copertina musicale e due canzoni ricavate da liriche trobadoriche, a conferma del fatto che l’unica cosa che conta sia l’essere trovati.”

Queste le parole di Vinicio Capossela.

BESTIARIO D’AMORE – I BRANI

Bestiis d’apertura

Bestiario D’amore

Musica di Vinicio Capossela / Testo: adattamento di Vinicio Capossela dal “Bestiario d’amore” di Richard de Fournival, traduzione di Francesco Zambon

La Lodoletta

Musica di Peppe Frana / Testo: adattamento di Vinicio Capossela da “Can vei la lauzeta mover” di Bernart de Ventadorn, traduzione di Mario Mancini

Canto All’alba

Musica di Vinicio Capossela / Testo: adattamento di Vinicio Capossela da “Reis glorios”, di Giraut de Bornelh, traduzione di Costanzo Di Girolamo.

In questi giorni si è spesso parlato del raffinato cantautore nato in Germania a causa di una controversa collaborazione con Young Signorino che ha portato all’uscita del singolo +Peste.

Foto di copertina di Simone Cecchetti