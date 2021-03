Vince la serata dedicata alle cover Ermal Meta

Sanremo 2021 terza serata Tutto inizia con la famosissima sigla di “Perché Sanremo è Sanremo” ricordando come le edizioni di Pippo Baudo sono rimaste alla storia. Poi il doveroso ricordo di 4 Marzo 1943 di Lucio Dalla. Sul palco i Negramaro che intonano la celebre canzone.

Poi continuano con un monologo e infine intonano Meraviglioso.

Inizia subito la gara delle cover con Noemi e Neffa che cantano Prima di andare via forse con qualche problema di audio non

Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci cantano Io penso positivo di Jovanotti. Interessante l’intervento del comico.

Vittoria Ceretti fa il suo ingresso e annuncia Francesco Renga e Casadilego Una ragione in più di Ornella Vanoni.

Extraliscio con Davide Toffolo e Peter Pichler cantano sulle note di Fischia il vento Rosamunda di Gabriella Ferri. Peter Pichler suona un trautonium, la prima volta che questo strumento arriva in Italia. Esibizione da ricordare.

Ritorna Fiorello che dopo una breve parentesi ironica sulla politica italiana e aver ascoltato un audio di Vasco Rossi canta un mash-up tra canzoni di Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Poi si torna alle cover Fasma con Nesli cantano La fine.

Interruzione durante l’esibizione poiché l’audio del microfono non funzionava… poi ritornano e sembra essere tornato tutto apposto.

Poi è il momento di Bugo che torna con i Pinguini Tattici Nucleari e cantanti l’intramontabile Un’avventura.

Francesca Michielin e Fedez ci regalano un bellissimo medley di Calcutta – Del verde , Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune, Jalisse – Fiumi di parole, Non amarmi – Aleandro Baldi e Francesca Alotta

Irama canta Cyrano di Francesco Guccini, ricordiamo che la sua esibizione è registrata. Che dire se non che ci vuole coraggio ad interpretare queste canzoni.

Maneskin e Manuel Agnelli cantano Amandoti di C.C.C.P regalandoci una bellissima versione della canzone.

Random canta Ragazzo fortunato con i The Kolors

Tocca al duetto Willie Peyote con Samuele Bersani che cantano Giudizi Universali

Antonella Ferrari ci porta nel mondo della sua malattia che è la sclerosi multipla con un monologo del suo spettacolo.

Poi è il momento di Valeria Fabrizi che racconta aneddoti della sua carriera e poi presenta Orietta Berti con Le Deva che cantano Io che amo solo te di Sergio Endrigo

Giò Evan con i cantanti di The voice Senior canta Gli anni. Una versione molto strana.

Ghemon e I Neri per Caso cantano un medley Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole.

Taglio di baffi in diretta

Poi dopo un lungo momento tra Zlatan Ibrahimović e Siniša Mihajlović inseme a Fiorello e Amadeus termina con un karaoke finale di Io vagabondo.

Cambio d’abito per Vittoria Ceretti e poi è l’ora della splendida Rettore che duetta con La Rappresentante di Lista in Splendido Splendente.

Arisa con Michele Bravi invece cantano Quando di Pino Daniele in una versione molto delicata.

Amadeus invita sul palco Donato Grande disabile che gioca a Powerchair Football e racconta la sua storia dopodiché palleggia sul palco con Ibrahimović.

Il terzo quadro di Achille Lauro si apre con un monologo di Monica Guerritore che recita:

Da quando sono morta ho imparato cose che avrei preferito non sapere, come quando si origlia dietro le porte. Ulisse mi ha raggirata, sostiene qualcuno. Si sapeva che era scaltro e bugiardo, ma non avrei mai pensato che avrebbe usato la sua astuzia anche con me. Non gli ero stata fedele? Non avevo aspettato, vincendo la tentazione, quasi un impulso naturale a comportarmi in un altro modo? Cosa ho raccolto? Sono diventata una leggenda, un bastone con cui colpire altre donne, che non avrebbero saputo essere oneste, pazienti come me. Ma io avrei solo voluto gridare: “Non seguite il mio esempio”. Ma io non sono più. Non ho più voce con cui parlare, non riesco a farmi capire nel vostro mondo fatto di corpi, di lingue, di dita. Non c’è nessuno che mi ascolta dall’altra parte del fiume, e se qualcuno dovesse raccogliere il mio bisbiglio, lo confonderà con le ebrezze che soffiano tra i giunchi secchi, con il volo dei pipistrelli al crepuscolo, con un brutto sogno.

Dopo Achille Lauro canta Penelope insieme ad Emma Marrone si chiude il quadro con una chiusa sul pop (ne parliamo qui)

Poi riprende la gara con Madame che canta Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. Bella introduzione sull’incomunicabilità e bella interpretazione della giovanissima cantante. A quest’ora un po’ di energia ci vuole.

Lo Stato Sociale cantano Non è per sempre degli Afterhours con Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo, durante la canzone c’è un accorato appello per i lavoratori dello spettacolo che in quest’anno sono stati in difficoltà

Annalisa accompagnata da Federico Pongibollini intona La musica è finita.

Gaia con Lous And The Yakuz cantano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

Terzo cambio d’abito per Vittoria Ceretti

Colapesce e Dimartino salgono sul palco con Povera patria di Franco Battiato. Molto toccante.

Coma_Cose cantano Il mio canto libero di Lucio Battisti con Alberto Radius e Mamakass. Esibizione pulita ma non aggiunge nulla alla canzone.

I Negramaro tornano sul palco con La cura del Tempo.

Malika Ayane ha scelto Insieme a te non ci sto più di Paolo Conte resa famosa da Caterina Caselli. Ci offre una versione elegante e composta.

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band cantano Del mondo di Csi di Giovanni Lindo Ferretti con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band. Forse avremmo apprezzato questa esibizione in prima serata.

Ermal Meta omaggia Dalla cantando Caruso con Napoli Mandolin Orchestra. Si distingue sempre per la sua bellissima voce.

Aiello con Vegas Jones cantano Gianna di Rino Gaetano. Ultima esibizione della serata.

Classifica della serata cover

Ermal Meta Orietta Berti Extraliscio e Toffolo Willie Peyote Arisa Maneskin Annalisa Max Gazzè La Rappresentante di Lista Ghemon Lo Stato Sociale Gaia Irama Colapesce Dimartino Fulminacci Malika Ayane Noemi Madame Francesco Renga Fasma Francesca Michielin e Fedez Gianna Bugo Giò Evan Random – Ragazzo Fortunato Coma_Cose

Classifica primi dieci