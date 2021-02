Il 19 febbraio è uscito il nuovo album di Venerus Magica Musica, disponibile in versione digitale e fisica (cd e vinile).

Il disco sorprende ad ogni traccia dove l’artista, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l’eclettismo sonoro, conduce l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale. Si tratta di un’esplorazione verso mondi magici e atmosfere oniriche, alla scoperta di nuove dimensioni.

Ispirato da una grande curiosità nei confronti del Cosmo che da sempre lo anima, Venerus ha desiderato condividere con il suo pubblico un’esperienza unica.

Collegandosi al canale Twitch di Asian Fake, i fan hanno potuto seguire con l’artista un vero e proprio lancio nello spazio dell’album, effettuato tramite un pallone aerostatico che ha portato con sé il sigillo di Magica Musica e una lettera con il messaggio “in cerca di forme d’amore nell’Universo”.

Una sorta di Viaggio Cosmico durato quattro ore e documentato con una telecamera che ha accompagnato con stupefacenti immagini le parole di Venerus mentre, insieme agli artisti che hanno partecipato al disco e che sono stati ospiti della diretta, ha raccontato il disco in uscita.

Un viaggio fisico ma anche emotivo che prosegue il percorso iniziato con un incontro sui generis con il primo astronauta italiano della storia, l’Ingegner Franco Malerba, che nel 1992 si lasciava la Terra alle spalle proprio mentre Venerus la raggiungeva, nascendo.

Dai due è nata una conversazione sulle visioni del mondo, il nostro ruolo nell’universo, toccando vari temi fra vocazione, scienza e arte.

Magica Musica contiene 16 tracce, di cui 12 coprodotte con Mace, e vanta collaborazioni eterogenee. Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, amanda lean & not for climbing.

“Le modalità con cui lavoro rispettano il modo con cui affronto la vita. Per questo motivo le collaborazioni non nascono a tavolino, ma da una stima reciproca. Una collaborazione può funzionare solo quando c’è una reale empatia. Oggi c’è corsa ai featuring, ma io la penso diversamente. La collaborazione deve iniziare sul livello umano.”

Anticipato dai singoli Canzone per un amico e Ogni pensiero vola, in Magica Musica si trovano le molte sfaccettature di un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito.

Clicca su Continua per scoprire le parole con cui Venerus ha presentato Magica Musica.