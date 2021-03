Vattene amore torna a 31 anni dal lancio, avvenuto sul palco del Festival di Sanremo nel 1990, in nuova versione cantata in coppia da Elodie e Fiorello.

Come noto da tempo Elodie sarà questa sera la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2021. L’artista però non si limiterà a presentare ma sarà protagonista di diversi momenti musicali tra cui un momento Jazz sul finire della serata, un medley dei suoi brani a metà scaletta e, prima del finale, un duetto con Fiorello sulle note dell’iconica Vattene amore, brano originariamente cantato da Amedeo Minghi e Mietta (quest’ultima fresca della sua partecipazione al Il Cantante mascherato nelle vesti di Farfalla) entrato di diritto tra i tormentoni del Festival di Sanremo.

VATTENE AMORE 31 anni dopo

Il 3 marzo del 1990, in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo, usciva un brano destinato a diventare un tormentone senza epoca, criticato e amato allo stesso tempo… Vattene amore.

Scritta da Amedeo Minghi con Pasquale Panella il brano, interpretato dallo stesso Minghi con Mietta, si qualificò al terzo posto nella categoria Campioni della kermesse con il suo ritornello “appicicoso”…

“Magari ti chiamerò, trottolino amoroso e dudù dadadà, il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che miagolerà, il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità…“

La canzone venne scritta in realtà per Mina e Ornella Vanoni ma, dopo averla sentita provinata dalla sua “scoperta”, Mietta (che l’hanno precedente aveva trionfato nelle Nuove proposte con Canzoni, altro brano scritto dal Maestro), decise di affidarla a lei. La ragazza riuscì ad entrare nei Big del Festival da solista e, solo in seguito, si scelse di presentarla in coppia con Minghi.

Il successo in termini di vendite fu enorme. La canzone debutto nella Top 20 dei singoli più venduti (al quarto posto) e la settimana dopo salì vino al primo posto dove vi rimase per 11 settimane rimanendo nella Top 10 fino a settembre diventando così il brano più venduto di quell’edizione del Festival e il secondo più venduto dell’anno.

Vattene amore pur senza una campagna promozionale vera e propria arrivò anche in Francia, Benelux, Argentina e Thailandia. Il brano ha conquistato 10 dischi di platino negli anni 90 quando la soglia per conquistarne uno erano 250.000 copie fisiche vendute.

VATTENE AMORE TESTO

(Compositori: Vanda Di Paolo / Amedeo Minghi

Testo di Vattene amore

Edizioni: Warner Chappell Music, Inc, Universal Music Publishing Group)

Vattene amore che siamo ancora in tempo

Credi di no spensierato, sei contento

Vattene amor che pace più non avrò né avrai

Perderemo il sonno

Credi di no i treni e qualche ombrello

Pure il giornale leggeremo male, caro vedrai

Ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi

Magari ti chiamerò

Trottolino amoroso e du du da da da

E il tuo nome sarà il nome di ogni città

Di un gattino annaffiato che miagolerà

Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità

Sulla strada per me ed io col naso in su la testa ci sbatterò

Sempre là, sempre tu, ancora un altro po’

E poi, ancora non lo so

Vattene amore mio barbaro invasore

Credi di no sorridente truffatore

Vattene un po’ che pace più non avrò né avrai

Vattene o saranno guai

E piccoli incidenti caro vedrai la stellare guerra che ne verrà

Il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così

Ancora ti chiamerò

Trottolino amoroso e du du da da da

E il tuo nome sarà il freddo e l’oscurità

Un gattone arruffato che mi graffierà

Il tuo amore sarà un mese di siccità, e nel cielo non c’è

Pioggia fresca per me, ed io col naso in sù la testa ci perderò

Sempre là, sempre tu, ancora un altro po’

E poi, ancora non lo so

Ancora ti chiamerò

Trottolino amoroso e du du da da da

Il tuo nome sarà il nome di ogni città

Di un gattino annaffiato che miagolerà

Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità

Sulla strada per me ed io col naso in su la testa ci sbatterò

Sempre là, sempre tu, ancora un altro po’

E poi, ancora non lo so

(Di di di di, di di di di di di di)