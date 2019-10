Vasco Rossi Se ti potessi dire testo e audio del nuovo attesissimo singolo del Blasco già online in tutti gli store di musica digitale e sulle piattaforme streaming.

“Se ti potessi dire… quante volte ho voluto rischiare… Da una parte l’equilibrio mentale… e dall’altra volare”

Ieri Vasco Rossi ha postato queste frasi sui suoi profili social insieme ad alcuni scatti che lo ritraggono in studio di registrazione.

Se ti potessi dire sarà accompagnato da un video diretto da Pepsy Romanoff in uscita oggi.

Questo nuovo singolo anticipa l’arrivo nei cinema a fine novembre del film che racchiuderà immagini e suoni di 2 anni di live, i Non Stop Live 2018 e 2019, complessivamente 18 concerti e oltre 900.000 persone dal sud al nord della penisola.

Il 6 dicembre invece uscirà Vascononstop Live, cd e dvd che racchiuderanno il meglio dei sei concerti da record allo Stadio San Siro di Milano del Blasco. Il progetto uscirà in doppio vinile, in edizione cd standard con dvd e in una versione deluxe contenente due cd, due dvd e un blu-ray.

VASCO ROSSI SE TI POTESSI DIRE TESTO, AUDIO e video

Da da da da da

Se ti potessi dire

quante volte ho voluto morire

quante volte camminando sul filo

sono stato sono arrivato vicino

all’inferno… della mente

quell’inferno… che esiste veramente​

Se ti potessi dire

quante volta ho pianto per capire

quante volte sono stato sul punto

di lasciarmi andare

all’inferno… della mente

Quell’inferno… che esiste veramente

Se potessi raccontarti per davvero

le abitudini di cui non vado fiero

le malinconie, le nostalgie, perfino dei rimpianti

per le cose che se avessi adesso

ancora qui davanti le rifarei

Esattamente così

stessi errori, stesse passioni

e le stesse delusioni Sì

Se ti potessi dire

quante volte ho voluto rischiare

da una parte d’equilibrio mentale

e dall’altra volare….

sull’inferno… della mente

quell’inferno… che esiste veramente, esiste veramente

Se potessi raccontarti per davvero

le abitudini di cui non vado fiero

le malinconie, le nostalgie, perfino dei rimpianti

per le cose che se avessi adesso

ancora qui davanti le rifarei

esattamente così, sì

stessi errori, stesse passioni

e le stesse, stesse, stesse delusioni, sì

Vivere per amare

vivere per sognare

vivere per rischiare

e vivere per diventare

vivere per adesso

vivere lo stesso

vivere per errore

e vivere con passione

vivere solamente

vivere continuamente

Vivere senza ricordo

e senza rimpianto

da da da da da

senza rimpianto

da da da da da

senza rimpianto

da da da da da

senza rimpianto

se ti potessi dire