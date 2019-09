Vasco Rossi Non siamo mica gli americani. Il secondo album della discografia del Blasco sta per tornare nei negozi di dischi in una nuova versione da collezione.

L’uscita fa parte della serie celebrativa R>PLAY dedicata ai 40esimi anniversari degli album in studio di Vasco Rossi e così, dopo aver ripubblicato a dicembre del 2018 il primo disco del rocker, Vasco, ora Sony Music (Legacy) celebra Non siamo mica gli americani.

Il disco, uscito nell’aprile del 1979 per l’etichetta indipendente Lotus, torna nei negozi in un’edizione speciale da collezione il 20 settembre

Realizzato in collaborazione con Chiaroscuro Creative, società che da sempre si occupa dei progetti editoriali e dell’immagine di Vasco Rossi, Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th uscirà in tre versioni:

La prima versione sarà un cofanetto deluxe ad edizione limitata e numerata che conterrà un libro di 112 pagine scritto dal giornalista Marco Mangiarotti, l’album originale in vinile 33 giri 180gr, il 45 giri Albachiara/Fegato, fegato spappolato, il cd in versione vinyl replica, la musicassetta e una bandiera personalizzata.

Le altre due tipologia di uscita saranno invece un Hardcoverbook di 32 pagine con contenuti esclusivi con cd e LP – Long Playing originale 180gr. rimasterizzato.

Tutte le canzoni di Vasco Rossi Non siamo mica gli americani sono state rimasterizzate a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dai nastri master analogici di studio tramite trattamento termico, restauro ed acquisizione in digitale.

Il tutto è avvenuto negli studi Fonoprint da Maurizio Biancani che già curò le registrazioni originali del disco e produsse alcuni album successivi tra cui Bollicine”).

VASCO ROSSI NON SIAMO MICA GLI AMERICANI – Tracklist

Non siamo mica gli americani contiene alcune hit di Vasco, come Albachiara e Fegato, Fegato spappolato, ma anche (per quello che ho da fare) Faccio il militare, brano in chiave ironica nei confronti del servizio militare che Vasco aveva da poco terminato (a quanto pare riformato per abuso di psicofarmaci).