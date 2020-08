Vasco Rossi – Colpa d’Alfredo.

Sony Music (Legacy) celebra Colpa d’Alfredo, il terzo disco di Vasco Rossi, uscito nell’aprile 1980 per l’etichetta discografica Targa.

Prosegue, quindi, la speciale edizione da collezione della serie celebrativa R>PLAY, dedicata ai 40 anni della pubblicazione dei suoi album da studio.

Serie inaugurata a dicembre 2018 con la ripubblicazione del primo album di Vasco …ma cosa vuoi che sia una canzone…, seguita a settembre 2019 da Non siamo mica gli Americani!, per le quali è stato creato un logo ad hoc.

COLPA D’ALFREDO – R>PLAY EDITION 40TH, in uscita il 27 novembre, è già disponibile in preorder.

In una nuova confezione, sarà presentata, per la prima volta, la copertina come era stata progettata e voluta allora da Vasco:

il suo primo piano con l’occhio nero e il volto tumefatto, truccato come se fosse stato pestato.

Nel disco originale, per un colpo di mano dell’ultimo momento del discografico, la foto era stata utilizzata come retro e in copertina uno scatto dello stesso servizio, ma di spalle.

VASCO ROSSI – LE SUE PAROLE:

Vasco dichiara sui social:

“Doveva essere la mia faccia, quella di uno un po’ pestato dalla vita e dalla critica, che in realtà non mi aveva neanche pestato: non considerato proprio. Volevo un’immagine forte, truccato come se avessi preso delle botte. Ma ci fu il colpo di mano di Rapallo, credo, la solita rapallata (ride). Pensava fosse troppo forte o non so cosa pensava, per cui ha fatto in modo di mettere in copertina la mia testa fotografata da dietro, che non ha senso. Ha ribaltato la mia idea. Sul retro io volevo la faccia normale però è stata fatta al contrario. Un’altra rapallata nelle riedizioni: ha ristampato l’album con delle foto orribili, cambiando la copertina e lasciando le stesse canzoni. Era sempre un po’ una gara con lui perché gli facevamo sentire i pezzi, ma in realtà non ne capiva il contenuto. Forse aveva intuito che ero un personaggio che sarebbe andato avanti in ogni caso o lo convincevano gli altri. Avevo anche smesso di fargliele sentire, gli avevo detto solo guarda sono otto brani nuovi, ci stava solo quello in un LP. Così non c’era problema. In ogni caso era un bel personaggio… e gli ho voluto bene”

VASCO ROSSI – COLPA D’ALFREDO – R>PLAY EDITION 40TH

E’ un preziosissimo cofanetto deluxe da collezione, in edizione limitata numerata.

Includerà l’LP, il 45 giri Non l’hai mica capito/Asilo Republic, il CD e la musicassetta, tutti con l’audio rimasterizzato da Maurizio Biancani a 24BIT/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dei nastri master analogici di studio.

COLPA D’ALFREDO – R>PLAY EDITION 40TH conterrà, inoltre, un libro cartonato, scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti.

Nel libro ci saranno i racconti dello stesso Vasco e le testimonianze dei musicisti che hanno partecipato alla realizzazione dell’album, con molte foto e contenuti inediti ed esclusivi.

Ci sarà anche un gadget che riproduce una parte della copertina (stavolta si tratta della maschera di cartone del viso di Vasco con l’occhio nero).

Tutte le grafiche e le parti del cofanetto sono state restaurate digitalmente e riproducono fedelmente quelle originali della prima pubblicazione nel 1980.

Grande novità di quest’anno, è il video in animazione di Anima fragile, un vero cortometraggio per celebrare una delle canzoni più amate di Vasco che sarà pubblicato in autunno.

Ai tempi della pubblicazione dell’album Colpa d’Alfredo, non era stato realizzato alcun videoclip.

Il lavoro è scritto e diretto da Arturo Bertusi, disegnato da Rosanna Mezzanotte e prodotto da Chiaroscuro Creative, che ha curato la progettazione e la grafica del cofanetto. Da tanti anni si occupa dei progetti editoriali e dell’immagine di Vasco.

Il video sarà disponibile anche in download tramite il QR Code contenuto nel cofanetto.