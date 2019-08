Vasco Emma Emma, la collaborazione è realtà!

È Arrivata infatti la conferma ufficiale dai profili social di Vasco Rossi. Il rocker, insieme a Gaetano Curreri, ha scritto un brano per Emma Marrone.

Ora a noi di All Music Italia spiace sembrare in qualche modo auto celebrativi ma, va detto, il nostro sito questa notizia l’aveva anticipata in qualche modo quasi un anno, ad ottobre del 2018, in questo articolo.

In quel periodo infatti Vasco postò queste parole in una instagram stories:

“Con Gaetano Curreri stiamo lavorando a una canzone per .. una nuova amica, un’artista bella e potente !!”

“Nuova” era la parola chiave di quel post, una parola che escludeva così artiste come Laura Pausini, Irene Grandi o Patty Pravo, per cui i due avevano già scritto in passato, ma anche Noemi e Paola Turci.

Rimanevano così in gioco, a nostro avviso, due cantanti, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone e, senza nessun dubbio, il nostro sito ipotizzo che la canzone fosse proprio per Emma, da sempre fan del Blasco, oltre che artista dalla forte vena rock.

“…senza ombra di dubbio, il connubio Vasco/Emma è quello che sulla carta potrebbe promettere vere e proprie scintille” scriveva il nostro sito lo scorso anno. E finalmente arriva la conferma proprio per mezzo di Vasco!

VASCO ROSSI EMMA MARRONE il brano è realtà!

Ieri Vasco Rossi ha postato sul suo profilo Instagram un selfie con Gaetano Curreri ed Emma Marrone che è decisamente inequivocabile:

“…abbiamo scritto un pezzo con Gaetano Curreri per Emma“

La cantante dal canto suo ha commentato usando le emoticon di un cuore e delle faccine che piangono di gioia.

Quindi è fatta, nel prossimo album di Emma Marrone, sarà contenuto un inedito scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, coppia che ha già firmato brani senza tempo per le donne della musica italiana come E dimmi che non vuoi morire per Patty Pravo e La Tua ragazza sempre per Irene Grandi.

Una nuova soddisfazione per la Brown quindi che, nelle scorse settimane, ha ricevuto anche forti attestati di stima dal regista Gabriele Muccino che l’ha voluta fortemente nel cast del suo nuovo film, I migliori anni, dopo averla sottoposta a diversi provini, dicendo di lei “Emma come attrice vi stupirà, ha un grande talento.”

Ora non resta che aspettare notizie sul nuovo disco di Emma, probabilmente in arrivo nel 2020 per festeggiare i 10 anni dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, per ascoltare la collaborazione Vasco Emma.