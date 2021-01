Valerio De Rosa: il brano “Boom Boom Ciao” diventa una sigla Tv

Valerio De Rosa ha lanciato il singolo Boom Boom Ciao, un romantico reggaeton dedicato alla libertà e all’amore sensuale. Il brano è stato scelto come sigla del programma Giortì, condotto da Giulia De Lellis e Gemma Galgani, disponibile su Mediaset Play e Witty TV.

Il giovane cantautore, parlando della canzone, dice: “L’ispirazione mi è venuta in uno dei tanti sabato sera nei quali siamo stati costretti a rimanere ‘ingabbiati’ in casa per il lockdown. Quello che una volta sarebbe stato un normale desiderio, si è tramutato nel giro di un attimo in un sogno irrealizzabile”. Aggiunge poi: “Sono onorato e orgoglioso di essere stato scelto per un programma importante e significativo come Giortì. Credo che il mood della mia canzone si sposi perfettamente con lo spirito del programma”.

Il brano – prodotto da MediaMai – parla di due persone che sviluppano un’immediata connessione durante una festa. Un’intesa fulminea ma effimera che può durare solo il tempo di una notte. Da qui il titolo che fa riferimento ad una citazione della serie La Casa di Carta, entrata nello zeitgeist collettivo.

Boom Boom Ciao è scritta da Valerio De Rosa, insieme a Giulia Duchi. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Ecco chi è Valerio De Rosa

Valerio De Rosa nasce a Napoli il 14 maggio 2001. Sin da giovanissimo matura una forte passione per la musica che sviluppa attraverso il canto e imparando a suonare chitarra, batteria e pianoforte.

Nel 2018 partecipa ad Amici Casting ricevendo l’apprezzamento del prof. Rudy Zerbi. Nella primavera 2020 vince Bestialent, il talent social organizzato da Davide Maggio. Contestualmente entra a far parte del team di MediaMai.