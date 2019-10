E’ uscito il 27 settembre per l’etichetta Delma Jag Records l’Ep Ferro e Magnete, progetto che segna l’esordio di Valentina Rizzi, eclettico personaggio del mondo musicale.

Valentina da anni è un punto di riferimento come vocal coach e nell’ultimo periodo ha accompagnato Mondo Marcio (Qui la nostra videointervista di presentazione dell’ultimo album) nel Rap God Tour 2019.

Valentina Rizzi inizia a insegnare all’età di 24 anni e con il suo lavoro riesce a trasmettere non solo la tecnica, ma anche e soprattutto la passione e l’amore per la musica.

Nella sua carriera si è esibita come interprete di cover di noti brani di artisti quali Amy Winehouse, Janis Joplin, Jim Morrison, Al Jarrau, Levante, Carmen Consoli, Motta, Bluvertigo, Lucio Dalla ed Elisa.

Recentemente il produttore Sam Lover l’ha scelta come autrice di testi e melodie destinati ai suoi artisti.

L’Ep Ferro e Magnete si caratterizza per melodie morbide ed eleganti con sfumature che ricordano la produzione musicale tra gli anni ’90 e l’inizio dei 2000. La produzione è stata curata da Stefano Giungato, Antonio Magrini e Alessio Buongiorno e risultano estremamente contemporanee.

Ferro e Magnete è stato presentato a Milano al Blues House in una serata esclusiva in cui la voce e l’eleganza di Valentina Rizzi sono state le protagoniste assolute.

Non saranno mai abbastanza le parole per descrivere le emozioni, l’adrenalina e la gratitudine che ho provato nel vedere più di 100 persone presenti ad uno dei momenti più importante della mia vita…

Questo il messaggio postato sui Social da Valentina Rizzi.

Così la cantautrice descrive traccia per traccia Ferro e Magnete.

Giorno Perfetto è la consapevolezza che una storia che non va nonostante ci sia la speranza non finisca.

Intimità esprime voglia di spensieratezza, una passione tenuta a bada per degli stupidi ideali. e quella necessità di poter essere frivoli e superficiali senza doversi giustificare. Allo stesso tempo il testo da molto valore alla comunicazione come forma di intimità estrema quando c’è spontaneità nel raccontarsi tra individui e si ha davvero interesse per quello che dice l’altro.

Ferro e Magnete è canzone della mia triste storia d’amore ma l’ho scritta sapendo per certo di non essere l’unica nel mondo perciò ha anche lo scopo di far sentire meno solo chi ha vissuto un amore simile al mio. Alle volte si può sbagliare, si può essere stupidi, avere le fette di salame sugli occhi, farsi trascinare in situazioni più pesanti di noi ma se si trova la forza di farne qualcosa di ancora più grande trasformando la propria esperienza in arte sarà comunque servito a qualcosa.

Alice è dedicata alla mia sorellina minore. Un discorso quasi materno che in realtà è rivolto a tutte le ragazze adolescenti. Vorrei che queste ragazze non si ponessero limiti, che si sentissero sempre libere di sperimentare nella vita e nell’amore ma con coscienza e consapevolezza. Mi piacerebbe che riuscissero a pensare fuori dagli schemi fuori dalle imposizioni della società, vorrei che ne scappassero ma senza correre e cercando quindi di non cadere.

Forse tornerò è la voce di chi non c’è più, di chi non può tornare ma vorrebbe consolare i suoi cari e dargli un ultimo abbraccio. È un grido dall’aldilà.