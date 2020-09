Uscirà il 25 settembre per Virgin Records (Universal Music Italia) il nuovo album di Vale Lambo Come il Mare, che conterrà anche collaborazioni interessanti.

L’album è ora in pre-save su Spotify e sarà disponibile in digitale, in CD, e in vinile autografato in esclusiva per Amazon.

Sono passati due anni dall’esordio con Angelo e poche settimane dal singolo Statt Zitt, i cui primi riscontri sono più che buoni (Qui il nostro articolo).

Come il Mare si può definire come un progetto luminoso e cupo, esplicito e introverso. Una temeraria e instancabile navigazione tra le onde dei sentimenti, dei ricordi, delle ambizioni. La profondità, la purezza, la pace del mare, convivono con le tensioni, l’imprevedibilità e il tumulto delle sue correnti. Ed è nelle canzoni di questo vortice creativo, che emerge e esplode l’estro e la sensibilità cristallina di questo poeta di strada.

Tra le collaborazioni spiccano i nomi di Luchè, Carl Brave, Madman, CoCo, Lele Blade, Franco Ricciardi, Geôlier, Dani Faiv e Nayt.

“Grazie per tutto l’affetto che mi state dando, sarà uno tsunami quest’album!”

Queste le parole di Vale Lambo postate sui social.

Vale Lambo ha partecipato al progetto Buongiorno di Gigi D’Alessio duettando nella title track e in San Valentino.

VALE LAMBO COME IL MARE

Le produzioni sono curate da Yung Snapp, Niko Beatz e Valerio Nazo e disegnano un arcobaleno di suoni nei quali trovano spazio racconti di romanticismo, strada, solitudini, amicizie, castighi. Tutto con la città di Napoli come sottofondo, con i suoi pregi e difetti.

Questa la tracklist completa.

1 ‘Nfaccia

2 Pe’ sempe

3 Houdini ft. Dani Faiv

4 Che teng’ ‘a vedè ft. Luchè

5 Kaioshin

6 Gotti ft. Madman

7 Neve ft. Carl Brave

8 Roma ft. CoCo & Nayt

9 Solo Piano

10 ‘O mare

11 ‘Nnammurat’ ‘e te ft. Franco Ricciardi

12 Valentino ft. Geolier

13 Come il mare

14 STATT ZITT’

15 TAM ft. Lele Blade

16 Abbracciami