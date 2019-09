Ultimo Stadi 2020. Tra pochi giorni, a metà settembre come annunciato dal cantautore stesso sui propri social, Ultimo annuncerà nuove date del suo primo tour negli stadi in calendario per il 2020. Nel frattempo arrivano i primi sold out.

Mancano ancora 9 mesi alla partenza del tour che debutterà il 6 giugno del 2020 da Firenze per poi chiudersi il 19 luglio al Circo Massimo di Roma. Ciò nonostante le prevendite stanno andando benissimo e portano al sold out ben due stadi.

Tutto esaurito infatti per il debutto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e per la date del 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Questo il calendario aggiornato:

Sabato 6 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Sabato 13 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo

Venerdì 19 giugno 2020 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Venerdì 26 giugno 2020 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

Sabato 4 luglio 2020 || Pescara @ Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020 || Bari @ Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020 || Messina @ Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020 || Roma @ Circo Massimo

Il tour è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Ultimo Stadi 2020 sosterrà UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita.

Il cantautore devolverà infatti parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali inerenti la lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.