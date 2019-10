Ultimo scioglie il riserbo e annuncia il nuovo singolo... inedito!

Ultimo Nuovo singolo. Se ci si trovasse costretti a riassumere il 2019 di Ultimo si potrebbero dire queste frasi chiave…

Secondo posto nei big del Festival di Sanremo. Doppio disco di platino per il nuovo album. Sold out allo Stadio Olimpico di Roma.

E ancora…. tre dischi su tre in Top 10 per diversi mesi, annuncio del tour negli stadi e primi sold out.

Insomma risultati che, in tempi di piena crisi discografica (almeno per il supporto fisico) sembravano immaginabili. Ma il giovane cantautore è riuscito con le sue canzoni a conquistare un pubblico sempre più vasto.

Ora, dopo che dall’album Colpa delle favole sono stati estratti sei singoli, tutti certificati per un totale di sei dischi di platino e tre dischi d’oro arriva l’annuncio che in molti aspettavano.

ULTIMO NUOVO SINGOLO

Sono bastate tre parole al cantautore per scatenare i propri fan oggi sui social. Ultimo ha infatti pubblicato un suo primo piano in bianco e nero accompagnato dalla frase che segue:

“Nuovo singolo. Dicembre.”

Ebbene sì, il nuovo singolo inedito di Ultimo arriverà nel mese di dicembre. Il brano anticiperà sicuramente un nuovo progetto discografico che arriverà sul mercato in tempo per Natale come aveva già fatto intuire il cantautore.

Probabilmente una nuova versione arricchita di Colpa delle favole con l’aggiunta del dvd de La Favola, il concerto evento allo Stadio Olimpico.

Nelle prossime settimane arriveranno sicuramente notizie più precise.