L’immagine di un calendario con una data cerchiata con il pennarello rosso. Questa la foto postata su Instagram da Ultimo che ha indicato la data del 22 settembre. Cosa significa? Sarà la data dell’uscita del nuovo singolo o quella dell’annuncio di qualche importante novità? E se, invece, fosse questo il titolo del nuovo brano?

La curiosità è crescente anche perchè negli ultimi mesi il nome di Ultimo è apparso sulla stampa anche per una questione riguardante un probabile cambio di management e di etichetta discografica (Ne abbiamo parlato Qui).

Nel frattempo mercoledì 2 settembre verrà presentato in anteprima all’Arena di Verona durante la prima serata del Seat Music Awards Chissà da dove arriva una canzone. Il brano, interpretata da Fiorella Mannoia, è stato scritto proprio dal cantautore romano (Qui il nostro articolo).

L’ultimo singolo del ventiquattrenne cantautore vincitore del Festival 2018 tra i Giovani con Il Ballo delle Incertezze risale a dicembre 2019.

Tutto Questo Sei Tu, presentato in anteprima durante la finale di X Factor, originariamente fu annunciato come il primo assaggio del nuovo progetto in uscita del 2020, ma l’emergenza Covid ha cambiato i piani.

Ultimo tornerà sul palco per il tour negli stadi il 4 giugno 2021. E’ prevista allo Stadio Comunale di Bibione la data zero di una tournée nella quale presumibilmente si potranno ascoltare per la prima volta i nuovi brani del cantautore.

Ora… non ci resta che attendere nuove comunicazioni ufficiali.

