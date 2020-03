Ultimo: fuori il video di una inedita versione di “Tutto Questo Sei Tu”

Ultimo Tutto Questo Sei Tu. Ultimo ha deciso di fare un regalo ai propri fans. Il cantautore ha pubblicato il video di una particolare ed emozionante versione del singolo Tutto Questo Sei Tu, in cui la sua voce è accompagnata solamente dal suono del pianoforte e del violino.

Il brano è stato registrato a Los Angeles nei prestigiosi Capitol Studios, come spiega il cantautore in un post:

“In questo momento tutto ciò che possiamo e dobbiamo fare è rispettare le misure messe in atto dal Governo e stare a casa, per salvaguardare la salute di tutti. Ma possiamo continuare a fare e ascoltare musica, la cosa che più di ogni altra preferisco. Per questo motivo, ho deciso di regalarvi una versione piano, voce e violino di ‘Tutto questo sei tu’ registrata mentre ero a Los Angeles, nei Capitol Studios. Ho cercato di finire il più velocemente possibile per sistemare l’audio e farvelo vedere. Un buon modo per stare insieme, tenerci compagnia e rimanere connessi… da casa!”

ULTIMO TUTTO QUESTO SEI TU

Il singolo di Ultimo Tutto Questo Sei Tu ha conquistato le classifiche tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Il brano ha toccato la vetta della classifica Fimi dei singoli, mentre nella chart Earone al massimo è arrivato fino alla posizione #5. Su Spotify ha superato quota 17 milioni e mezzo di streaming.

L’artista si sta preparando per il tour negli stadi che lo vedrà protagonista la prossima estate. Nelle scorse settimane Ultimo ha dichiarato che parte degli incassi della tournée sarà destinato ai progetti Unicef in Mali, paese dove è stato personalmente per constatare la situazione. Un gesto di umanità e amore, così definito da Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia (Ne abbiamo parlato Qui).

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Lorenzo Piermattei