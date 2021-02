Ultimo I Giardini di Marzo

Dopo aver pubblicato negli ultimi mesi i singoli 22 Settembre e 7+3 e in attesa del nuovo album che dovrebbe vedere la luce nel 2021 (chissà se per una major…), Ultimo ha deciso di fare un regalo ai suoi numerosi fans.

Con un post sui social il cantautore romano, vincitore di Sanremo 2018 tra i Giovani, ha annunciato quanto segue.

“Non sono solito fare cover.

Un anno fa però, ai Capitol Records di Los Angeles, decisi di registrare uno dei brani più belli della musica italiana: I giardini di marzo, di Lucio Battisti. Da quel giorno sono cambiate tante cose e quell’esecuzione improvvisata piano e voce potete sentirla da adesso, in esclusiva solo su Amazon Music. È semplicemente un omaggio. Il mio modo per dire grazie ad un artista immenso per quello che mi ha lasciato dentro.”

ULTIMO I GIARDINI DI MARZO

Ultimo, in effetti, non ha mai amato le cover e nelle due edizioni del Festival a cui ha preso parte non era richiesta un’esibizione in questo senso.

I Giardini di Marzo è un brano che parla di difficoltà, ma è anche un inno di speranza. Il brano fu pubblicato da Lucio Battisti il 24 aprile del 1972. in un 45 giri che sul Lato B conteneva Comunque Bella. Alla fine dell’anno risultò il quarto più venduto, ed entrò a pieno titolo a far parte dei brani simbolo della musica italiana.

Attualmente Ultimo è al lavoro sul quarto album. Tre settimane fa, il giorno del suo compleanno, ha scritto sui social.