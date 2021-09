“Non esiste l’amore a Napoli” è l’album d’esordio di Tropico. Nel disco quattro importanti duetti

Tropico, pseudonimo dietro cui si cela l’autore e compositore Davide Petrella, è pronto a lanciare con Island Records il suo album di debutto… Non esiste amore a Napoli.

Un disco nato interamente dalla penna del cantautore e compositore napoletano, e composto da 14 tracce che sono come tasselli tutti diversi ma stretti dal fil rouge che lega storie d’amore finite a fuochi mai spenti di innamorati costretti alla lontananza.

In questo album anche quattro duetti d’eccezione: tre con i massimi esponenti della musica indie attuale, Coez, Franco126 e Calcutta, il quarto con Elisa.

Qui a seguire tracklist e copertina dell’album.

TROPICO NON ESISTE AMORE A NAPOLI TRACKLIST

L’album uscirà il 24 settembre in formato digitale, in cd e in vinile.

Carlito’s way Non esiste amore a Napoli feat. Calcutta Geniale C’eravamo tanto amati feat. Elisa Americano Dint o scuro Bambina Vasco feat. Coez Non vogliamo diventare grandi Piazza Garibaldi feat Franco126 Bambolina vodoo Garage days Balaclava Non esiste amore a Napoli





Contemporaneamente continua anche l’attività di Davide Petrella nelle vesti di autore. Venerdì uscirà Tutte le volte, nuovo singolo di Alessandra Amoroso scritto interamente dal cantautore.

Solo nel 2021 l’artista ha scritto, o co-scritto, questi brani di successo: