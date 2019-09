Tropico Davide Petrella torna con un nome d’arte per lanciare il suo singolo Non esiste Amore a Napoli (Island Records), brano che dà il via a questo progetto dietro ha deciso di mettersi in gioco l’artista già compositore negli ultimi anni di numerose hits.

Tra le canzoni che portano la sua firma per esempio Vorrei ma non posto per J Ax e Fedez, Pamplona per Fabri Fibra e i Thegiornalisti, ma anche brani per Le Vibrazioni, Cesare Cremonini e Gianna Nannini (Qui la nostra intervista realizzata qualche tempo fa).

TROPICO DAVIDE PETRELLA – NON ESISTE AMORE A NAPOLI

Tropico per Davide Petrella non è che l’evoluzione naturale di un percorso che ora mette al centro la città partenopea, che il cantautore ha ritrovato dopo numerosi viaggi. Una nuova veste in cui Napoli è epicentro di un’identità culturale importante, che ha forgiato grandi artisti, cantanti e poeti.

Musicalmente Tropico si pone a metà tra la musica pura, suonata e analogica e le produzioni più moderne e urban.

La produzione è stata realizzata da D Ross e Sarah Tartuffo. L’artwork del singolo è stato curato da Vittoria Piscitelli.

Non Esiste Amore a Napoli è il primo passo di un lavoro che racchiude parte del vissuto degli ultimi mesi del cantautore…

“Napoli è la mia città. Per sempre. Tutto quello che faccio nella vita è strettamente collegato al fatto che io sia nato e cresciuto a Napoli. Napoli resta il centro. La amo. Per non perdere la voglia e l’entusiasmo, per non perdere la fame. Una delle cose più preziose che puoi trovare a Napoli sono le storie… il capitale umano da queste parti è magico. La bellezza che c’è qui è indescrivibile, arrivare a dire a qualcuno ‘non esiste amore a Napoli se sei lontana’ è un po’ come dire non c’è ghiaccio in Antartide, non c’è sabbia nel deserto.. deve essere successo qualcosa. Napoli è dove ho scritto questa canzone è dove è successa questa canzone, non parla di Napoli questa canzone, ma è lei che me l’ha fatta scrivere. Era l’unica città che poteva reggere questo tipo di storia. Onesto. Parla di te.”

Queste le parole di Tropico Davide Petrella.

NON ESISTE AMORE A NAPOLI – IL VIDEOCLIP

Non esiste Amore a Napoli è accompagnato da un videoclip ideato da bendo e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production con la regia di Andrea Losa e Lorenzo Silvestri e la direzione creativa di Andrea Santaterra.

Foto di Tropico Davide Petrella di Enrico Rassu e Alessandro Oliva