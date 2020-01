Tropico canta la paura della distanza nel singolo “Doppler”

Davide Petrella lancia il singolo Doppler sotto la pseudonimo di Tropico. Questo è il nome del nuovo progetto da solista del compositore e cantante, che ambisce a racchiudere i diversi mondi musicali esplorati nella sua carriera fino ad oggi.

Doppler è il secondo brano pubblicato da Tropico per Island Records; e segue al singolo Non esiste amore a Napoli, uscito a settembre 2019. Con Doppler, Davide Petrella prosegue il percorso di Tropico all’insegna della sperimentazione.

La canzone racconta una storia d’amore affrontandola sotto il profilo della distanza. La tematica è rappresentata attraverso immagini precise e poetiche che Petrella riesce ad evocare grazie alle sue doti d’autore.

Doppler raccontata da Davide Petrella, alias Tropico

“Doppler è una canzone per superare la distanza” – racconta il cantante – “Si percepiscono diversamente tante cose in base al punto in cui ci si trova. Sono anni molto frenetici questi per me, faccio una vita zingara, sto sempre in giro“. La canzone risponde ad un’esigenza precisa del suo autore: “Volevo lasciare qualcosa di questo momento della mia vita, qualcosa che mi ricordasse che si può sentire il calore, la voce e i pensieri di qualcuno anche quando sei molto lontano“.

Per Davide Petrella, “la distanza tra le persone è un concetto che bisogna imparare a superare. Che devo imparare a superare. Ci ho pensato spesso, le notti in albergo, in treno, in aereo, in strada. Mi rendo conto che spesso sono lontano e mi mancano delle persone…e io manco a loro. Volevo solo dirvi che ci sono, che ci siamo e non ce ne siamo mai andati… e io so spiegarvelo bene solo con le canzoni. Effetto Doppler, la diversa percezione che hai della distanza, grazie al suono di una sorgente in movimento. Una canzone che valga l’amore che non ho dato”.

Al centro della canzone c’è una storia d’amore, raccontata attraverso il filtro della lontananza. Le frequenze sonore diventano un simbolo per descrivere i soggetti: due universi, “diversi e dissonanti“, spinti in un costante movimento che li porta a sfiorarsi senza mai sovrapporsi.

I protagonisti sembrano vivere una realtà fatta di istanti, veloci e fulminei, in una continua trasformazione senza cogliere l’uno l’essenza dell’altra. Davide Petrella racconta questa distanza e la paura verso di essa, attraverso un flusso di rapide immagini che fanno da specchio alla frenesia che spesso ci avvolge.

Doppler, il video

Il video di Doppler, diretto da Meghan Stancanelli, è disponibile su YouTube dal 20 dicembre 2019. La clip conferma l’attenzione e la cura – anche sotto il profilo dell’estetica – che accompagnano il progetto Tropico. I colori scuri e un’ambientazione urbana avvolgono una coreografia che riesce a evocare l’atmosfera del brano.

Tropico – Doppler – Video