Anche per Tropico è arrivato il momento di lanciare una hit estiva. Arriva “Contrabbando” con Cesare Cremonini e Fabri Fibra

Anche per Tropico, nome d’arte del cantautore, paroliere e compositore Davide Petrella, è arrivato il momento di lanciare nuova musica per l’estate 2022. E per farlo questa volta ha chiamato accanto a sé due pezzi da novanta: Cesare Cremonini e Fabri Fibra. Tutti uniti in Contrabbando, brano di cui ancora non conosciamo testo e significato.

Una collaborazione inaspettata ma del resto Davide gode da anni della stima di praticamente tutto il panorama musicale italiano ma è proprio Cesare Cremonini il primo a credere in lui. Reduce dall’avventura musicale nella band Le Strisce, Petrella viene chiamato da Cesare per collaborare alla stesura dei pezzi dell’album Logico del 2014.

Nel corso degli anni scriverà con Cremonini più di trenta pezzi, compresi alcuni dell’ultimo album, La ragazza del futuro. Inevitabile, vista la grande amicizia che Cesare corresse al fianco di Davide per questo nuovo singolo.

Anche con Fabri Fibra esiste un rapporto che si è consolidato grazie alla scrittura di grandi hit con il rapper. Su tutte Pamplona, duetto di grande successo del 2017 con Thegiornalisti, ma anche il singolo Propaganda, brano estratto dall’ultimo album di Fibra, Caos, che lo ha visto duettare con Colapesce e Dimartino.

Ad oggi Davide Petrella conta più di 200 canzoni scritte per altri artisti, un contratto di esclusiva con Universal Music Publishing e un numero sconfinato di disco d’oro e di platino che gli permettono di essere da cinque anni a questa parte sempre sul podio degli autori più certificati in Italia.

Tropico Contrabbando

Davide è stato in grado di costruirsi una solida carriera anche come cantautore con il nome d’arte di Tropico. Una carriera avviato sopratutto nel live, dove trova la dimensione a lui più congeniale.

Il nome d’arte è arrivato nel 2019, dopo un album, Litigare, pubblicato con il suo vero nome. Nel 2021 ha pubblicato il disco Non esiste amore a Napoli che ha ottenuto ottimi riscontri dalla critica musicale. L’ultimo singolo è invece uscito ad aprile del 2022 e si intitola Nuda sexy noia.

Ora per Tropico è tempo di lanciare un singolo per l’estate dopo aver composto hit per mezza scena italiana. Venerdì 8 luglio arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali Contrabbando con Cesare Cremonini e Fabri Fibra.

Il video promo di lancio vede i tre artisti seduti ad un tavolo intenti a chiaccherare ad un tavolo tra quotidiano, decine di caffè e una pistola d’orata con in canna una rosa. Le immagini sono accompagnate da una musica che già dalle prime note promette di essere ipnotica. Non ci resta che aspettare venerdì. Nel frattempo è attivo il pre-save qui.