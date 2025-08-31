Trash d’autore – Piedi, creste e desideri: Rosa Chemical, Rose Villain e Benji al centro del pop

Dopo le ferie di agosto la Mosca Tzè Tzè torna a pungere. Ho lasciato che vi godeste spiagge, sagre e playlist estive, ma adesso eccomi di nuovo: pronta a raccogliere i momenti più trash, poetici e involontariamente comici del nostro panorama musicale. Questa settimana la tavolozza è ricca: calciatori che regalano maglie (con sospetti feat annessi), rockstar che litigano con gli arbitri, teen idol che scrivono liste dei desideri, look da cacatua sul red carpet, centri estetici improbabili e canzoni nuove che oscillano tra nudi, ex e moka bruciati.

Partiamo.