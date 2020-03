E’ uscito per Grifo Dischi La Sindrome Del Giorno Dopo, il nuovo Ep del cantautore Tota, nato a Orvieto, ma che ha trovato forte ispirazione da Bologna, sua città di adozione.

Tommaso Tota ha iniziato il suo percorso musicale dopo la fine di una relazione importante, per cui il cantautore spende parole sincere e dirette, caratteristiche che costituiscono il suo punto di forza.

Il 25 settembre 2017, dopo essersi trasferito a Milano, pubblica Cielocasa, una raccolta di 20 canzoni registrate chitarra e voce che oggi conta oltre 30’000 ascolti su Spotify.

Contemporaneamente apre i concerti di Gazzelle, Galeffi, Carl Brave e Franco 126.

A settembre 2018 esce il singolo Oggi non mi importa niente, seguito da Lacrimogeni e Gennaio. Il 29 gennaio 2019 viene pubblicato Senzacera, il primo album in studio di Tota con l’etichetta Grifo Dischi, che a oggi ha totalizzato 130’000 ascolti.

I singoli che hanno preceduto l’album, ovvero Gli Anni Che Ho e Saggio Breve, hanno messo in luce un cambio di rotta e una sensibilità musicale più marcata.

La Sindrome Del Giorno Dopo racchiude 5 diverse storie che, cucite addosso ai 5 brani che compongono l’Ep, sfociano in un flusso di pensieri unico.

Tutti i brani sono stati scritti e composti da Tommaso Tota, prodotti da Filippo Slaviero, che ha curato anche mix e master. L’artwork è a cura di Evelyn Furlan.

“La Sindrome del Giorno Dopo credo sia letteralmente la paura del giorno seguente, una paura che si condensa in modo estremamente potente durante la notte.

La notte è per me il momento più devastante e nello stesso momento più risolutivo – o almeno qualcosa che si avvicina a quel barlume di illusoria risoluzione – della giornata, perché nessuno si aspetta niente da te come se fosse davvero dovuto, nessuno può giudicarti e tutto quello che nasce durante la notte è tuo e solamente tuo.

La notte è l’unico momento in cui il tempo si ferma, rimane immobile fino all’arrivo del sonno.

Il tempo immobile lascia spazio ai pensieri, a tutti i tipi di pensieri che vengono però accettati e accolti senza paura, anche quelli più cupi, più scuri, più brutti, perché in fondo il tempo non conta, il tempo è fermo e possiamo metterci al tavolo a fare i conti con noi stessi. Almeno fino al giorno dopo.

Forse è un riassunto di quello che sono e che siamo, di quello che mi aspetto da me e da noi, una resa dei conti che poi resa non è, una consapevolezza che gli anni che abbiamo non li portiamo mica bene, ma ci va bene così, perché questa continua ricerca della perfezione ci ha un po’ stancati alla fine.

Perché in fondo facciamo quello che possiamo, ma ce la mettiamo tutta, questo è sicuro, cazzo.

La Sindrome del Giorno Dopo è la voglia di non dormire mai e di dare la mano a chi passa il tempo a puntare il dito contro i nostri difetti, perché in fondo, e lui o lei lo sa, è un po’ come noi.”