E’ uscito il nuovo singolo di Tormento Non è finita qui, brano che arriva a conclusione di un lungo e intenso mese di pubblicazioni sulle piattaforme digitali di tante storiche release dal catalogo musicale dell’artista.

Da Il mio diario ai dischi firmati Yoshi, fino ai joint album con Esa e Lefty e il singolo/book-trailer Io sono 2Pac (brano del 2013 che ha visto la luce per la prima volta sui digital stores in questo 2021).

Sono, quindi, tantissimi i progetti ora nuovamente disponibili in streaming, per ripercorrere la carriera di Tormento e raccontare attraverso i suoi ricordi tutti i passaggi fondamentali che hanno segnato la musica dell’artista.

“Non è finita qui… questa storia dell’Hip Hop. In questo periodo gli anni ’90 sono tornati fortemente di moda, nell’abbigliamento ma anche in ambito musicale. Erano gli anni in cui si diffondeva lo street style e la società iniziava ad essere un meltin’ pot di culture differenti. Arti espressive anche più elevate, come la pittura e la danza, erano influenzate dal linguaggio della strada.

Quando Andy Warhol diceva: ‘Nel futuro ognuno sarà famoso per quindici minuti’, all’epoca non riuscivamo a cogliere quanta verità fosse nascosta in questa frase.

Alcuni dicono che l’Hip Hop sia morto, forse non rendendosi conto che l’Hip Hop raccontava proprio i tempi che viviamo adesso. Avanti mezzo secolo sulla propria realtà contemporanea, l’Hip Hop sapeva anticipare cosa avrebbe voluto dire continuare sulla strada che la società aveva intrapreso. Per questo motivo il vero messaggio è sempre stato osteggiato e mal compreso. Oggi l’Hip Hop è più attuale che mai. Anzi, per dirla tutta, ce ne sarebbe davvero un dannato bisogno.

Questo brano è un omaggio agli artisti che hanno sempre ragionato al di fuori degli schemi, dettati dalla moda del momento. Chi ha saputo mantenere la lucidità e uno sguardo limpido verso le proprie aspettative, sempre nel rispetto degli altri, oggi ha qualche chiave in più per comprendere la società in cui viviamo. Sentiamo nel profondo che ancora molta è la strada da fare ma, come recita l’intro di questa traccia: ‘Non è mai finita…finché non lo decidi tu’.”