Il 2021 è un anno importante per gli amanti dell’hip-hop della prima prima ora. Durante il mese di febbraio Tormento, storico componente dei Sottotono, renderà disponibili in digitale gli album che hanno segnato la storia di un genere musicale che negli anni si è sviluppato fino a diventare un punto di riferimento.

“Finalmente in digitale, vi presento i Lost Files che raccontano chi sono veramente Tormento e Yoshi. Scusate il bipolarismo, sarebbe più corretto dire chi è Massimiliano.”

Così Tormento presenta sui social il nuovo progetto musicale, che arriva dopo che negli ultimi due anni ha collaborato con J-Ax nel singolo Acqua Su Marte, con Benji & Fede in Tra Lo Stomaco e lo Sterno e con Max Pezzali in Sembro Matto.

L’iniziativa prende vita da importanti riflessioni che hanno spinto Tormento a ripercorrere, in questo anno di stop dalle attività live come quello che ci lasciamo alle spalle, i passaggi fondamentali del suo percorso artistico, inducendo l’artista a recuperare ciò che nel tempo ha prodotto e presentato al suo pubblico in musica.

TORMENTO – IL NUOVO PROGETTO

“Quest’anno appena passato lascia in bocca un gusto un po’ amaro, ma tutte le esperienze che a caldo cataloghiamo come negative, spesso sono quelle che ci fanno riflettere di più. Ero in tour da una vita, sempre di corsa, da una città all’altra, da una canzone all’altra e abbiamo tutti ricevuto un improvviso e sonoro ‘Stop’. Un periodo di fermo che mi ha ‘obbligato’ ad avere più tempo per me, guardarmi dentro e fare un po’ i conti con il mio passato. Forse ne avevamo bisogno, e anche se un po’ ce lo dobbiamo, non lo facciamo mai.”

Così spiega Tormento, che prosegue.

“Il 2020 è stato un anno intenso e lo ricorderò come l’anno del mio riavvicinamento a Big Fish, rientrare in studio con lui come Sottotono ha scatenato un corto circuito temporale. Un anno di riflessioni importanti. Scavando nel profondo, e anche nei miei hard disk, ho voluto idealmente chiudere un cerchio. Ho raccolto tantissime canzoni, e chicche ancora inedite, che sono stati piccoli passaggi fondamentali del mio percorso artistico. Perché tenerli per me? Perché non condividerli? Ricevo sempre un sacco di affetto che non do per scontato tramite i social. Così ho voluto fare un regalo a chi mi è sempre stato vicino e mi ha sempre supportato.”

Nel corso del mese di febbraio saranno pubblicati in digitale gli album che hanno segnato la storia dell’artista e che ne hanno definito il lungo percorso musicale che ha accompagnato tanti affezionati nel passaggio attraverso la storia dell’hip-hop italiano.

Dalle pubblicazioni storiche come Il Mio Diario (2006) fino alle release sotto il nome di Yoshi e ancora i joint album con innumerevoli collaborazioni, saranno tante le chicche e gli inediti in programma per questa nuova stagione di musica.

In attesa di rivedere insieme i Sottotono, visto che lo scorso anno Tormento e Big Fish, ospiti di Alessandro Cattelan, svelarono di essere al lavoro su un nuovo progetto comune.

Foto di Massimo Masini