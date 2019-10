Tony Effe Bassotto testo e audio. Oggi, 24 ottobre, Tony Effe componente della della Dark Polo Gang, lancia il suo nuovo singolo da solista. Un brano dedicato al Bassotto che, nelle scorse settimane ha generato diverse polemiche.

Il singolo è uscito su etichetta Triplosette Entertainment/Universal Music Italia ed è stato prodotto da Andry The Hitmaker.

Bassotto come dicevamo è dedicata al suo cagnolino Cookie, un bassotto per l’appunto, che è anche immortalato sulla copertina del singolo.

Tony Effe è stato recentemente criticato per l’eccessivo costo dell’animale (svelato proprio dall’artista), ovvero cinquemila euro.

La risposta alle critiche è stato un gesto… Tony attraverso un post pubblicato sui suoi canali social ha rivelato di aver donato la stessa cifra per comprare Cookie, 5mila euro, al Parco canile rifugio di Milano.

Ma non solo l’artista ha cercato anche di coinvolgere i suoi fan sollecitandoli a donare anche un solo euro mettendo in palio il suo merchandising.

Tony Effe è reduce da collaborazioni nei dischi di Luchè, Mambolosco ed Enzo Dong.

Qui a seguire testo e audio di Bassotto.

TONY EFFE BASSOTTO TESTO E AUDIO

Ok, si, si, hey, hey, Tony

sono stanco perché scopo troppo

spendo 5mila per un cazzo di bassotto

della galera me ne fotto

mio fratello ti fa un buco

se provi a farmi un torto

Sono stanco perché scopo troppo

spendo 5mila per un cazzo di bassotto

della galera me ne fotto

mio fratello ti fa un buco

se provi a farmi un torto.

La mia tipa sfila Fendi

se la guardi, poi le prendi

in centro con i miei fratelli

in centro pieno di gioielli

sanpietrini e monumenti

prima vendevamo i pezzi

postato sopra i fornelli

adesso non guardo più i prezzi

Sono un incubo

fanculo te e il tuo biberon

bitch, stop

ogni cosa che chiede le dico di no

sto up come un jet

no snitch nella gang

non ascolto la tua merda

non capisco il tuo slang

sono un killer

ho ucciso la tua tipa su Tinder

no glitter

non voglio una donna ma una mistress

fumo gas

metto 5 grammi in un blunt

sono la trap

saluta sta arrivando papà.

sono stanco perché scopo troppo

spendo 5mila per un cazzo di bassotto

della galera me ne fotto

mio fratello ti fa un buco

se provi a farmi un torto

Sono stanco perché scopo troppo

spendo 5mila per un cazzo di bassotto

della galera me ne fotto

mio fratello ti fa un buco

se provi a farmi un torto