Tony Effe fa partire una rissa a Milano con Marvin Vettori

Tony Effe, ex leader della Dark Polo Gang, è di nuovo protagonista di un bruttissimo episodio andato in scena nel corso della Milano Boxing Night.

L’evento, tra i più importanti nel mondo della boxe italiana e non solo, si è svolto all’Allianz Cloud Arena e poco prima dell’inizio del match sul ring, il trapper ha dato vita a un altro scontro in platea.

Come si vede nel video qui sotto, Tony Effe stava salutando amici e colleghi seduti nelle prime file quando, all’improvviso, si è scagliato con una violenza inaudita contro un altro rapper di Roma, Ion Real Deal.

TONY EFFE SCATENATO, ECCO IL MOTIVO

L’attacco a sorpresa sarebbe partito a causa di un dissing social partito dalle storie Instagram di Ion Real Deal contro Tony Effe che, appena se l’è trovato davanti, non ha perso tempo a contrattaccare in live.

L’ex DPG non è nuovo a gesti di questo tipo. Nel 2019 aveva fratturato la mandibola con un paletto di ferro a un ragazzo presente a una sua serata, motivo per cui scattò la condanna in tribunale per violenza privata e lesioni personali aggravate.

In quel caso, il tribunale di Roma lo condannò con 40mila euro di multa da pagare al ragazzo aggredito e lo obbligò a svolgere per un periodo lavori socialmente utili.

Cosa succederà questa volta non è dato saperlo, anche perché Tony Effe è stato ripreso dall’inizio alla fine ed è palese che sia scattato dal nulla, dunque le aggravanti (non solo legate alla recidività dell’atto) potrebbero peggiorare e di tanto la situazione.

Il lottatore marvin vettori coinvolto nella rissa

Stando alle immagini, molte persone hanno subito provato a separare i due contendenti ma, in una dinamica tutta da accertare fotogramma per fotogramma, sembrerebbe essere rimasto coinvolto anche il lottatore Marvin Vettori.

Il n.3 del ranking mondiale delle arti marziali sembrerebbe essersi schierato dalla parte di Tony Effe e, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe scagliato un pugno in pieno volto a Ion Real Deal.

Ricordiamo che una delle regole principali di ogni lottatore, in ogni diversa disciplina, è quella di non usare mai la violenza fuori dal ring.

Nelle prossime ore arriveranno maggiori dettagli e scopriremo cosa accadrà nel futuro dei due protagonisti di questa brutta storia.