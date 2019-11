Tiziano Ferro In mezzo a questo inverno testo e audio del terzo singolo estratto da Accetto miracoli.

Ci siamo, oggi è il giorno atteso da centinaia di migliaia di persone da almeno un anno, ovvero da quando Tiziano Ferro annunciò che il 22 novembre 2019 sarebbe uscito il suo nuovo album di inediti.

Ora Accetto miracoli è fuori e qui potete vedere la videointervista in cui il cantautore ci racconta questo nuovo album.

Il disco è stato preceduto dai singoli Buona (cattiva) sorte, uscito prima dall’estate e dall’attuale brano in rotazione, la super ballad Accetto miracoli.

Tiziano ha già anticipato però che il nuovo singolo estratto dal disco, il terzo, sarà In mezzo a questo inverno, ovvero l’unico brano che il cantautore ha scelto di produrre in prima persona (le altre canzoni sono state lavorate da Timbaland e due da Davide Tagliapietra).

TIZIANO FERRO IN MEZZO A QUESTO INVERNO TESTO

(Autori: Tiziano Ferro, Fabio De Martino, Francesco Gramegna / Tiziano Ferro, Massimiliano Pelan, Fabio De Martino

Edizioni: Sugarmusic Spa / Pandar Italia Srl / Peermusic Italy Srl / Music Union Srl Produced by Tiziano Ferro)

Oggi si parla di te in tutto il mondo

e la gente ne sorride a festa

oggi si parla soltanto di te nella mia testa

minimizzo tanto non mi senti

Ssempre il secondo, il primo dei perdenti

ho perso idee, fantasie, autocontrollo e anche il tuo ultimo “boh”

C’ERI TU, C’ERI TU, C’ERI TU

IN MEZZO A QUESTO INVERNO

A DIRMI “MEGLIO UN MINUTO MA FELICE, CHE TRISTE IN ETERNO”

PERO’ PER ORA PER CASO O SFORTUNA ADESSO HO TROPPA PAURA

SEI SEMPRE STATO PIU’ FORTE TU

MI CHIEDO COME POTREI ESSERLO IO DI PIU’…?

La vita segue, auguri a chi combatte Io ora vado una volta per tutte

solo un giorno

vivi tu per me per oggi

perché io non torno

dicevi da grande lo stesso problema

ti sembrerà tanto ridicolo

ma il giorno in cui sei volato via

Eè proprio come immaginavo da piccolo

C’ERI TU, C’ERI TU, C’ERI TU

IN MEZZO A QUESTO INVERNO

A DIRMI “MEGLIO UN MINUTO MA FELICE, CHE TRISTE IN ETERNO”

PERO’ PER ORA PER CASO O SFORTUNA ADESSO HO TROPPA PAURA

SEI SEMPRE STATO PIU’ FORTE TU

MI CHIEDO COME POTREI ESSERLO IO DI PIU’…?

Rivoglio la felicità e ridere forte all’improvviso…

e non la voglio questa libertà e non sia fatta la Tua volontà…

C’ERI TU, C’ERI TU, C’ERI TU IN MEZZO A QUESTO INVERNO

A DIRMI “MEGLIO UN MINUTO MA DI PACE, CHE GUERRA IN ETERNO”

PERO’ PER ORA PER CASO O SFORTUNA ADESSO HO TROPPA PAURA

SEI SEMPRE STATO PIU’ FORTE TU PROBABILMENTE DOVRO’ ESSERLO IO DI PIU’…?