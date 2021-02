Tiziano Ferro canzoni… la Top 30 dei brani del cantautore scelti, nel giorno del 41esimo compleanno di TZN, dal nostro critico musicale, Fabio Fiume.

Anche se oggi le mode del momento, quel che più piace e viene ascoltato dalle giovani generazioni non passa tanto per le vie del pop, ma percorre più decisamente quelle del rap e della trap, non si può certo non considerare quale uno degli artisti simbolo del millennio Tiziano Ferro.

Artista capace, Tiziano, di riuscire a mettere d’accordo tutti, grazie ad una scrittura trasversale, capace di colpire al cuore gli adolescenti, ma stimolare anche il pensiero degli adulti, di piacere alle donne più sensibili a discorsi d’amore sofferente, senza infastidire gli uomini, grazie all’estrema e vivida realtà dei suoi racconti.

Il suo pop ha incrociato molte vesti, da quella dei primi amore, con l’America nel sangue, quella che pulsava di soul e r’n’b, per poi riuscire a giocare con la dance, con il jazzy e maggiormente con un cantautorato classico, mai troppo classico. Triste e poi allegro, cazzuto e convinto e poi dolce ed in attesa di una carezza, solo e malinconico e poi facilone e spregiudicato; Tiziano è tutto questo nella sua musica e la cosa non poteva certo passare inosservata, fino a renderlo un vero e proprio mito della nostra musica.

Partito giovanissimo, oggi Tiziano, che non ho mai avuto il piacere d’incontrare ancora, compie 41 anni e come spesso accade All Music Italia ha deciso di festeggiarlo anche mediante queste mie parole e la speciale classifica da me redatta, di quali siano a pare mio le canzoni fondamentali della sua carriera. E’ stato complicato assai, visto che non nascondo di aver sempre trovato medio alte e talvolta altissime le sue proposte; d’altronde le mie pagelle lo hanno sempre dimostrato.

Per cui, stringendo, stringendo, sono riuscito a scegliere 30 suoi brani per la speciale top. Non ci sono solo singoli, anzi parecchi sono rimasti fuori e non perché non mi piacessero, ma perché li riascolto con meno piacere rispetto a brani meno sentiti che trovo bellissimi, come la n°1 della chart, che per me è stata amore a primo ascolto. Del resto i dischi di Tiziano nascondono spesso perline che non sono state rese di massa.

Partiamo… cliccate su continua per le posizioni dalla #30 alle #21.